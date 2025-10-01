واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و پنج سال ساخت خارجی به منطقه آزاد چابهار از امروز به صورت رسمی آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: توافق‌نامه اجرایی ورود موقت خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و پنج سال ساخت خارجی به منطقه آزاد چابهار با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا به امضا رسیده است. این اقدام زمینه را برای واردات قانونی و موقت خودرو‌های خارجی در منطقه آزاد چابهار فراهم می‌کند.

محمدسعید اربابی افزود: امضای این توافق‌نامه با حضور فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا و با هماهنگی استاندار سیستان و بلوچستان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و فرماندهان انتظامی استان انجام شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار هدف از این اقدام را تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، ارتقای خدمات حمل‌ونقل و افزایش جذابیت گردشگری منطقه عنوان کرد و گفت: با آزادسازی واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، محدودیت‌های گذشته در ورود این خودرو‌ها برداشته شده و ساکنان و فعالان اقتصادی منطقه می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.