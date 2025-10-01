سارق طلا و جواهرات به ارزش ۲ میلیارد تومان در کمتر از ۴ ساعت در بیرجند شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: در پی اعلام سرقت طلا و جواهرات از منزلی در سطح شهرستان بیرجند، رسیدگی و پیگیری موضوع در دستور ماموران کار قرار گرفت.

سرهنگ شکوهی راد افزود: مأموران کلانتری ۱۳ شهرستان بیرجند با اقدامات فنی و تحقیقات میدانی، در این رابطه یک سارق را شناسایی کردند که با هماهنگی مرجع قضائی متهم دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند افزود: متهم در بازجویی‌های پلیسی به جرم خود مبنی بر سرقت طلا از منزل به ارزش ۲ میلیارد تومان اعتراف کرد که متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.