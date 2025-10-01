به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ صبح امروز چهارشنبه (۹ مهر)، شاخص کیفی هوا در شهر اهواز به ۱۶۰ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

همچنین میزان در شهر‌های شوشتر ۱۲۶، شوش ۱۲۱ و امیدیه ۱۲۰ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

به علت آلودگی هوا مدارس نوبت صبح شش شهرستان خوزستان امروز غیر حضوری و فعالیت ادارات با دو ساعت آغاز شد .