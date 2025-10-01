رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر مدیریت یکپارچه شهری گفت: ضرر به شوراها ضرر به کل کشور خواهد بود؛ چراکه شوراها به دنبال منافع عمومی هستند.

ضرر به شوراها ضرر به کل کشور است

ضرر به شوراها ضرر به کل کشور است

خبرگزاری صدا و سیما ، به گزارشمهدی چمران در هفتاد و ششمین اجلاس رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استانها که دیشب در عمارت بلدیه برگزار شد، در ابتدای سخنان خود با تأکید بر اینکه یک چهارم جمعیت کشور در استان تهران مستقر هستند، گفت: این شهر از لحاظ وسعت اندک اما از لحاظ جمعیت بزرگ است و عملاً تنفس‌گاهی برای تهران وجود ندارد.

وی با بیان اینکه باید یک حرکت مهم شهری با همکاری دیگر شهرها صورت بگیرد، افزود: شهرها و شهرداری ها و شوراها کمی تنها مانده اند. البته حضور شهردار تهران در دولت مغتنم است و می تواند از بسیاری از ضررها و مصوباتی که به ضرر شوراهاست، جلوگیری کند.

چمران همچنین تصریح کرد: ما باید همواره مراقب باشیم که ببینیم چه مواردی در کمیسیون شوراها و مجلس تصویب می شود تا مصوبات به ضرر شوراها نباشد.

وی گفت: ضرر به شوراها ضرر به کل کشور خواهد بود؛ چراکه شوراها به دنبال منافع عمومی هستند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مسائل محلی و کلان از هم جدا نشده و با هم تداخل دارند، یادآور شد: اگر امور را به مردم شهرها واگذار کنیم ، خودشان بهتر می توانند آن را اداره کنند؛ بنابراین باید مدیریت یکپارچه شهری را دنبال کنیم. شورای عالی استانها اقدامات لازم را شروع کرده و ما هم پشت سر آنها هستیم و حمایت می کنیم تا در دولت به تصویب برسد و نواقص آن در مجلس اصلاح شود.