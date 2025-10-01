پخش زنده
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: در شش ماه نخست امسال برای ۱۱ طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۴۲ میلیون دلار مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرامرزی افزود: سرمایهگذاریهای انجام شده بیشتر در زمینه های ماشینآلات، تجهیزات و مواد اولیه صورت گرفته و کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، کره جنوبی، قبرس، چین، هنگکنگ و ایرانیان مقیم خارج از کشور از تأمینکنندگان اصلی این سرمایهها هستند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی فارس با بیان اینکه این طرحها در بخشهای گردشگری، انرژیهای نو و صنعت تعریف شدهاند، اظهار داشت: اجرای این طرح هادر شهرستانهای شیراز، لارستان، جهرم، آباده، کازرون، قائمیه و پاسارگاد آغاز شده و میتواند تحول چشمگیری در ایجاد فرصتهای شغلی و توسعه اقتصادی استان ایجاد کند.