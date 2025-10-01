به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، بعد از برپایی میز ارتباطات مردمی در شرکت شهرک‌های صنعتی و آبفا، این بار شرکت آب منطقه‌ای استان، میزبان بازرس کل استان برای رسیدگی به مطالبات مردمی بود.

برخی درخواست‌های برای استفاده از منابع آب زیرزمینی در دشت‌های ممنوعه بود که رد شد.

و بعضی هم در زمینه حریم و بستر رودخانه‌ها موانعی بر سر راه کشاورزی و تولید خود داشتند.

بازرس کل استان با بیان اینکه بیشترین مطالبات مردمی در حوزه حریم و بستر رودخانه هاست از تسریع در رسیدگی به این درخواست‌ها خبرداد.

این میز خدمت مختص امروز نبود و هواسی، گفت: هیات ویژه بازرسی استان به مدت ۲ ماه در شرکت آب منطقه‌ای مستقر می‌شود.

آریانژاد، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان نیز تاکید کرد: هیچ مجوز جدیدی برای حفر چاه در دشت‌های ممنوعه استان صادر نمی‌شود.