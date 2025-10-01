پخش زنده
امروز: -
فرماندار زرآباد از تخصیص اعتبار ۱۰۵ میلیارد تومانی برای بهسازی و ترمیم اسکله صیادی «جُد» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، احسان رئیسی گفت: پیمانکار این طرح شیلاتی مشخص شده و عملیات اجرایی به زودی آغاز خواهد شد.
فرماندار زرآباد همچنین به فعالیت پنج تعاونی صیادی در این شهرستان اشاره کرد و گفت که تشکیل تعاونی دهیاران در بخشهای مرکزی، کاروان و راهاندازی بازارچههای فصلی بهویژه در فصل گردشگری، میتواند نقش موثری در رونق اقتصادی و اشتغالزایی محلی داشته باشد.
رئیسی تأکید کرد: با توجه ویژه دولت به زیرساختهای اقتصادی و مشارکت مردم و خیران، شهرستان زرآباد شاهد توسعه پایدار در حوزه صید، اشتغال و بهبود کیفیت زندگی مردم خواهد بود.