مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه اعلام کرد : مهلت شرکت در مسابقه «ایستگاه دوست‌داشتنی» که با هدف دریافت بازخورد‌های مسافران و ثبت تجربه‌های روزمره آنان از سفر با مترو طراحی شده است تا چهارم آبان ۱۴۰۴ تمدید شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه اعلام کرد : مهلت شرکت در مسابقه «ایستگاه دوست‌داشتنی» که با هدف دریافت بازخورد‌های مسافران و ثبت تجربه‌های روزمره آنان از سفر با مترو طراحی شده است تا چهارم آبان ۱۴۰۴ تمدید شد.

در این مسابقه، شهروندان می‌توانند ایستگاهی را که بیشترین حس تعلق، رضایت و آرامش در آنها ایجاد کرده است را معرفی کنند و دلایل انتخاب خود را نیز بیان کنند.

برگزاری چنین رویداد‌هایی فرصتی ارزشمند برای شناخت بهتر نیاز‌ها و انتظارات مسافران محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات مترو در آینده باشد. چرا که نتایج این مشارکت به مدیران مترو کمک خواهد کرد تا با شناخت دقیق‌تر دیدگاه‌های شهروندان، مسیر بهبود خدمات و ایجاد تجربه‌ای بهتر از سفر‌های روزانه را هموارتر سازند.

قرعه‌کشی مسابقه روز ۵ آبان، هم‌زمان با ولادت حضرت زینب (س) برگزار خواهد شد و به قید قرعه ۵۰ کارت‌بلیت مترو، هر یک به ارزش ۳۰۰ هزار تومان به برندگان اهدا می‌شود.