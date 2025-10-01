به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانحجت الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی به مناسبت درگذشت ابوالشهید حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد کشمیری از روحانیت کرمانی مقیم قم و پیشگامان انقلاب اسلامی و تاثیرگذارن اداره حوزه علمیه کرمانی‌ها را تسلیت گفت

متن پیام به این شرح است

بسم الله الرحمن الرحیم

انّا للّه و انّا الیه راجعون

با اندوهی عمیق و قلبی سرشار از ایمان به قضای الهی، درگذشت عالم ربانی، مبارز نستوه و خدمتگزار صادق نظام، حجت الاسلام و المسلمین مرحوم حاج شیخ محمد جواد کشمیری (رضوان الله علیه) را تسلیت عرض می نماییم.

ایشان که از مجاهدت‌های دوران نهضت امام خمینی (ره) تا سال‌ها خدمت صادقانه در نهاد امامت جمعه را در کارنامه پربرگ خود داشتند، همواره به عنوان ستونی استوار در خدمت به اسلام و انقلاب بودند. فقدان این روحانی وارسته و انقلابی، ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه روحانیت و همه دوستان و ارادتمندان ایشان است.

این مصیبت را به پیشگاه مقدس ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، خانواده محترم ، فرزندان بزرگوار ایشان و بستگان به ویژه حجت الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی نماینده محترم ولی فقیه در منطقه کاشان و عضو مجلس خبرگان رهبری، و تمامی داغداران آن مرحوم تسلیت عرض می کنیم.

از درگاه ایزد متعال برای آن مرحوم مغفرت، رحمت واسعه و علو درجات، و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت داریم.

مراسم تشییع این روحانی جلیل القدر فردا پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۵ از مسجد امام حسن عسکری(ع) قم به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد.