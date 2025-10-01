پخش زنده
۱۶ هزار دز واکسن آنفلوانزا به صورت رایگان برای جانبازان و ایثارگران خراسان رضوی تامین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون بهداشت و سلامت بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت: واکسیناسیون جانبازان و ایثارگران با شرایط خاص پزشکی و جسمی علیه بیماری آنفلوانزا در شهرهای مختلف استان آغاز شده است.
دکتر آمنه زرنگ افزود: واکسیناسیون ایثارگران بر اساس اولویت شامل جانبازان ۷۰ درصد، جانبازان قطع نخاع و قطع عضو، جانبازان شیمایی متوسط و شدید، والدین شهدا دارای شرایط خاص جسمی و ایثارگران با بیماری سخت درمان (صعب العلاج) از جمله دریافتکنندگان رایگان واکسن آنفلوانزا هستند.
معاون بهداشت و سلامت بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی اظهار کرد: در مرحله نخست هشت هزار و ۵۰۰ دز واکسن خارجی از طرف بیمه تکمیلی دی به بنیاد استان تحویل داده شده و واکسیناسیون جانبازان و ایثارگران در مراکز درمانی طرف قراداد، آسایشگاه جانبازان و یا حضور عوامل بهداشت بنیاد شهید در منازل ایثارگران در حال انجام است.
زرنگ ادامه داد: در هفته جاری نیز هفت هزار و ۵۰۰ دز واکسن آنفلوانزا ایرانی از طرف دانشگاه علوم پزشکی مشهد تحویل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خواهد شد و روند واکسیناسیون با واکسن ایرانی نیز آغاز میشود.
مردم خراسان رضوی ۱۷ هزار و ۴۰۵ شهید، ۵۷ هزار و ۸۵۹ جانباز و سه هزار و ۳۹۸ آزاده در راه حراست از کیان کشور و آرمانهای انقلاب اسلامی تقدیم کردهاند.