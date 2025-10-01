پخش زنده
۱۲۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاههای غرب کشور در حاشیه اجلاسیه شهدای دانشجو، به ارتفاعات رشته کوه الوند صعود کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دانشجویان دختر از دانشگاههای مختلف مناطق غربی استانهای همدان، کردستان، کرمانشاه و زنجان در این صعود گروهی شرکت کردند.
این برنامه با هدف تقویت روحیه همبستگی، ورزش و نشاط در بین دانشجویان و همزمان با بزرگداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو سازماندهی شده بود.
بسیج دانشجویی همدان به عنوان میزبان این رویداد ورزشی، تمهیدات لازم برای اجرای ایمن و موفق این صعود را فراهم کرده بود.