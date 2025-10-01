هشتم ربیع الثانی ولادت امام حسن عسکری (ع)
حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در هشتم ربیع الثانی در سال ۲۳۲ هجری قمری در مدینه متولد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حضرت امام حسن عسگری (ع) به روایت مشهور در هشتم ربیع الثانی در سال ۲۳۲ هجری قمری در مدینه متولد شدند.پدر ایشان امام هادی علیه السلام و مادرشان حدیثه بود. ایشان در سال ۲۳۵ هجری قمری که چهارساله بودند، با پدر بزرگوارش امام هادی علیه السلام به سکونت در سامرا مجبور شد و حدود نوزده سال با پدر خویش در این شهر ساکن بود. پس از شهادت پدر، به مدت شش سال امامت کرد و در این مدت به علت سخت گیری بیش از حد عباسیان، با تقیه بسیار رفتار میکرد و جز یاران نزدیک، کسی را برای ملاقات نمیپذیرفت.
ایشان در دوران حاکمیت عباسیان زندگی میکردند و به دلیل فعالیتهایشان برای نگهداری و تقویت شیعه، تحت نظر و فشارهای زیادی قرار گرفتند.
سیره امام حسن عسکری شامل ترویج آموزههای اسلامی، ارتباط مخفیانه با پیروان و هدایت آنها به سوی اصول دین بود.
آن امام همام به عنوان یک رهبر معنوی و دینی، تلاش کرد تا پیروان خود را برای دوره غیبت امام دوازدهم، امام مهدی (عج)، آماده کند.
این آمادهسازی شامل تقویت بنیانهای اعتقادی و فرهنگی شیعه و ایجاد شبکههای ارتباطی مخفیانه برای انتقال پیامهای دینی بود.
امام حسن عسکری علیه السلام با وجود همه آن فشارها و کنترلها و مراقبتهای بی وقفه حکومت عباسی، یک سری فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و علمی در جهت حفظ اسلام و تشیع و مبارزه با افکار ضد اسلامی و ضد شیعی انجام داد که تربیت شاگردان، تشویق نویسندگان، تألیف، پاسخ به شبهات و برخورد با انحرافات و تحریفات از مهمترین کوششها و تلاشهای علمی ـ فرهنگی آن حضرت به شمار میرود.