

حضرت امام حسن عسگری (ع) به روایت مشهور در هشتم ربیع الثانی در سال ۲۳۲ هجری قمری در مدینه متولد شدند.پدر ایشان امام هادی علیه السلام و مادرشان حدیثه بود.

ایشان در سال ۲۳۵ هجری قمری که چهارساله بودند، با پدر بزرگوارش امام هادی علیه السلام به سکونت در سامرا مجبور شد و حدود نوزده سال با پدر خویش در این شهر ساکن بود.

پس از شهادت پدر، به مدت شش سال امامت کرد و در این مدت به علت سخت گیری بیش از حد عباسیان، با تقیه بسیار رفتار می‌کرد و جز یاران نزدیک، کسی را برای ملاقات نمی‌پذیرفت.

ایشان در دوران حاکمیت عباسیان زندگی می‌کردند و به دلیل فعالیت‌هایشان برای نگهداری و تقویت شیعه، تحت نظر و فشار‌های زیادی قرار گرفتند.

سیره امام حسن عسکری شامل ترویج آموزه‌های اسلامی، ارتباط مخفیانه با پیروان و هدایت آنها به سوی اصول دین بود.

آن امام همام به عنوان یک رهبر معنوی و دینی، تلاش کرد تا پیروان خود را برای دوره غیبت امام دوازدهم، امام مهدی (عج)، آماده کند.

این آماده‌سازی شامل تقویت بنیان‌های اعتقادی و فرهنگی شیعه و ایجاد شبکه‌های ارتباطی مخفیانه برای انتقال پیام‌های دینی بود.