به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، زهرا شیخی با اعلام این خبر گفت: این المپیاد با هدف شناسایی، جذب، پرورش و نگهداشت استعداد‌های ورزشی در رده‌های سنی پایه از ۲۰ مهر تا سوم آبان ۱۴۰۴ در سراسر کشور برگزار می‌شود.

رئیس گروه ورزش بانوان استان اظهار داشت: از مجموع ۲۸ رشته ورزشی ابلاغ‌شده در بخش بانوان، فارس در ۲۴ رشته حضور خواهد داشت که شامل دوچرخه‌سواری، کبدی، تکواندو، جوجیتسو، تیراندازی، ورزش‌های رزمی، شنا، کوراش، سنگ‌نوردی، بسکتبال، ووشو، کاراته، شطرنج، تنیس روی میز، والیبال، هندبال، دو و میدانی، اسکیت، کیک‌بوکسینگ، موی‌تای، دوگانه (دوچرخه‌سواری و دو و میدانی)، جودو، بدمینتون، گلف، روئینگ، قایقرانی آب‌های آرام، تیراندازی با کمان و شمشیربازی است.

شیخی بیان داشت: فارس در این دوره در رشته‌های روئینگ، هاکی، اسکیت و دوگانه بانوان نماینده‌ای اعزام نخواهد کرد.

شیخی همچنین از میزبانی استان فارس در رشته شطرنج بانوان خبر داد و گفت: رقابت‌های این رشته از ۲۳ تا ۲۸ مهر در شیراز برگزار خواهد شد و میزبان ورزشکاران منتخب از سراسر کشور خواهیم بود.

استان فارس در دوره قبلی این المپیاد با کسب ۸۰ نشان رنگارنگ (شامل ۲۶ طلا، ۱۹ نقره و ۳۵ برنز) عنوان نایب‌قهرمانی کشور را پس از تهران کسب کرد.