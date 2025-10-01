امروز چهارشنبه ۹ مهر، در مجموع ۳۷۱ هزار و ۷۳۴ تن انواع محصول در تالار‌های مختلف بورس کالای ایران عرضه می‌شود که بیشترین حجم مربوط به تالار صادراتی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در تالار صادراتی، مجموعاً ۱۸۸ هزار و ۵۲۶ تن محصول شامل ۹۰ هزار تن کنسانتره و گندله سنگ آهن، ۷۴ هزار و ۷۲۶ تن قیر، ۱۰ هزار تن آهن اسفنجی، ۹ هزار و ۵۰۰ تن سیمان، ۴ هزار تن مس، ۲۵۰ تن روغن و ۵۰ تن عایق رطوبتی روی میز فروش می‌رود.

تالار صنعتی نیز میزبان عرضه ۱۳۹ هزار و ۹۳۸ تن محصول است که شامل ۱۳۸ هزار و ۶۴۳ تن فولاد، یک هزار تن آلومینیوم و ۲۹۵ تن مس می‌شود.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، امروز ۲۳ هزار و ۳۳۴ تن انواع محصول عرضه می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها ۲۱ هزار و ۴۵۲ تن مواد شیمیایی، یک هزار و ۵۵۲ تن مواد پلیمری و ۳۳۰ تن قیر هستند.

همچنین تالار فرعی میزبان عرضه ۱۸ هزار و ۴۱۳ تن انواع فولاد، مواد پلیمری، شیمیایی و ضایعات است.

در تالار حراج باز نیز یک هزار و ۵۲۴ تن مواد شیمیایی عرضه خواهد شد.