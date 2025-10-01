در نیمه نخست امسال؛
انهدام ۳۱۲ باند قاچاق و جرایم اقتصادی و کشف ۳۰۷ میلیون لیتر سوخت قاچاق
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به افزایش ۷۹ درصدی ارزش پروندههای جرایم اقتصادی گفت: در نیمه نخست امسال، ۳۱۲ باند قاچاق و جرایم اقتصادی منهدم شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
، سردار حسین رحیمی در نشست خبری با اهالی رسانه گفت: رویکرد اصلی و اساسی ما برقراری نظم، انضباط و امنیت در فرآیندهای اقتصادی است؛ امنیتی که برای فعالیتهای تجاری و کسبوکارها در هر دو بسترِ حقیقی و مجازی ضروری است. ما برنامهریزی کردهایم تا سرمایهگذاری، تولید و تلاشِ فعالان اقتصادی با آسایش، آرامش و امنیت ادامه یابد.
رحیمی خطاب به فعالان و سرمایهگذاران تأکید کرد: بدینوسیله اعلام میکنم هر کسی که در این کشور فعالیت اقتصادی دارد یا قصد سرمایهگذاری دارد، امنیت او بر عهدهٔ پلیس است و رکن اصلی برقراری این امنیت، پلیس امنیت اقتصادی است. شهروندان و فعالان اقتصادی میتوانند بهصورت مستقیم به ما در تهران و یا به ردههای استانی و مستقر در مرزها مراجعه کنند؛ از جمله پلیس مستقر در گمرکات که آمادهٔ همکاری کامل با سرمایهگذاران و مراجع ذیربط است.
وی گفت: ما در کنارِ مجریان قانون و دستگاههای ذیربط هستیم تا فضای امنی برای تولید و تجارت فراهم شود.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامههای دشمن برای ایجاد ناامنی اقتصادی گفت: ما تعهد میدهیم و قول میدهیم که امنیت اقتصادی کشور را برقرار کنیم و مردم نباید نگران جنگ روانی و جوسازیهای دشمن باشند. همه باید در کنار یکدیگر قرار بگیریم تا بتوانیم بر دشمنی دیرینه دشمن غلبه کنیم.
وی افزود: طبیعتاً در عرصههای مختلف اقتصادی، افراد معدودی دست به تخلف میزنند و در اینجا وظیفه پلیس و بهویژه پلیس امنیت اقتصادی است که با اقتدار وارد عمل شود. پلیس امنیت اقتصادی در کنار سایر پلیسهای تخصصی فراجا، مأموریت برخورد قاطع با این افراد را دنبال میکند و اقدامات گستردهای در این زمینه در حال انجام است.
افزایش ۷۹ درصدی ارزش پروندههای جرایم اقتصادی در نیمه نخست امسال
رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به عملکرد این پلیس در شش ماهه نخست سال تصریح کرد: در زمینه تشکیل پروندههای مرتبط با جرایم و مفاسد اقتصادی، جرایم گمرکی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشتهایم که بیانگر تلاش همهجانبه همکاران من در سراسر کشور است.
وی ادامه داد: در همین بازه زمانی، ارزش پروندههایی که پلیس در حوزه مبارزه با قاچاق کالا، ارز و جرایم اقتصادی رسیدگی کرده یا در حال رسیدگی به آنهاست، بالغ بر ۳۲۵ هزار میلیارد ریال بوده که نشاندهنده افزایش ۷۹ درصدی نسبت به سال گذشته است. این آمار گویای آن است که پلیس با قدرت در میدان مقابله با جرایم اقتصادی حضور دارد.
رحیمی با تأکید بر اولویت پلیس در برخورد با باندها و گروههای بزرگ مجرمین اقتصادی خاطرنشان کرد: در شش ماهه نخست امسال موفق شدیم ۳۱۲ باند و گروه سازمانیافته قاچاق و جرایم اقتصادی را منهدم کنیم. وقتی از «باند» صحبت میکنیم منظور گروههایی است که حداقل سه نفر عضو داشتهاند. خوشبختانه در این حوزه نیز شاهد موفقیت ۸۹ درصدی بودهایم.
وی افزود: همچنین در این مدت، پلیس به ۶۷ پرونده کلان با ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان رسیدگی کرده که بیانگر افزایش ۹۰ درصدی در حوزه مقابله با گروههای سازمانیافته و مجرمین اقتصادی کلان نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
اجرای ۳۲ مرحله طرح سراسری مقابله با قاچاق و جرایم اقتصادی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از اجرای گسترده طرحهای سراسری مقابله با قاچاق و جرایم اقتصادی در کشور خبر داد و گفت: در شش ماهه نخست امسال ۳۲ مرحله طرح سراسری علیه قاچاقچیان کالا، مجرمان و مفسدان اقتصادی و جرایم گمرکی در سراسر کشور اجرا شد.
وی افزود: اجرای این طرحها با استفاده از تمام ظرفیت پلیس در کشور صورت گرفت؛ به گونهای که از توان مرزبانی، پلیس پیشگیری، پلیس آگاهی و فرماندهان انتظامی استانها بهطور همزمان بهره گرفته شد. در نتیجه، در اجرای طرحهای سراسری پلیس امنیت اقتصادی شاهد رشد ۳۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودهایم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به اقدامات تخصصی این پلیس تصریح کرد: فعالیتها در سه حوزه «پلیس مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی»، «پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و «پلیس گمرک» متمرکز شده است.
رشد ۳۱۷ درصدی کشفیات کالای قاچاق در نیمه نخست امسال
وی ادامه داد: در بخش مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اولویت اصلی مقابله با احتکار بهویژه در حوزه کالاهای اساسی بوده است. در این زمینه، کشفیات پلیس در شش ماهه نخست سال جاری با افزایش ۳۰۰ درصدی مواجه شده که موفقیت بزرگی در برخورد با محتکران محسوب میشود. رحیمی در همین زمینه هشدار داد: محتکران به نوعی همدست دشمنان در جنگ اقتصادی علیه ملت ایران هستند و پلیس با قدرت و شدت با آنان برخورد خواهد کرد.
رحیمی همچنین با تأکید بر جدیت پلیس در مبارزه با ورود کالاهای قاچاق به کشور گفت: ورود کالا باید از مجاری قانونی و با رعایت استانداردها و پرداخت هزینههای دولتی صورت گیرد؛ چراکه ورود بیضابطه کالاهای قاچاق تهدیدی جدی برای سلامت و امنیت اقتصادی کشور است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خاطرنشان کرد: کشفیات کالای قاچاق در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۳۱۷ درصدی همراه بوده که نشاندهنده عزم جدی پلیس در مقابله با این پدیده است. وی تصریح کرد: پلیس امنیت اقتصادی با قاطعیت، مصمم و محکم در برابر قاچاقچیان ایستاده و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
کشف ۳۰۷ میلیون لیتر سوخت قاچاق؛ رشد ۵۷ درصدی نسبت به سال گذشته
وی از رشد قابل توجه کشفیات در حوزه قاچاق خبر داد و اظهار داشت: در این مدت ۳۰۷ میلیون لیتر فرآورده سوختی قاچاق کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷ درصد افزایش داشته است.
رحیمی افزود: در حوزه قاچاق دام نیز، پلیس موفق شد ۵۲ هزار رأس دام قاچاق را که عمدتاً به مقصد کشورهای حاشیه خلیج فارس در حال خروج از کشور بودند، شناسایی و توقیف کند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به افزایش قاچاق دارو گفت: در نیمه نخست سال جاری بیش از ۹۹ میلیون قلم داروی قاچاق کشف شده که نسبت به سال گذشته ۱۲۱ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: همچنین در همین مدت، پلیس موفق شد ۳۷ میلیون قلم کالای اساسی قاچاق را کشف و ضبط کند که این میزان نشاندهنده رشد ۳۲ درصدی نسبت به سال گذشته است.
سردار رحیمی با بیان اینکه قاچاق ارز نیز یکی دیگر از حوزههای جدی فعالیت پلیس بوده است، خاطرنشان کرد: طی ششماهه اول سال، کشفیات ارز قاچاق با رشد ۸۶۲ درصدی همراه بود و حدود سه همت ارز قاچاق توسط مأموران کشف و ضبط شد.