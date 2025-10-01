به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در مراسم انعقاد این تفاهم نامه، محمد علی‌اکبری، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با بیان اینکه مرز‌ها باید دروازه توسعه باشند، گفت: باوجود اینکه در کشور از این مهم غفلت شده است ولی دانشگاه جامع علمی کاربردی مأموریت دارد در مناطق کمتر برخوردار و مرزی نقش‌آفرینی کند. علی اکبری تصریح کرد: سرخس نیز با ظرفیت‌های موجود می‌تواند به یکی از مراکز آموزشی شاخص تبدیل شود و ما تمایل داریم در حد توانمان به این منطقه کمک کنیم.

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: ما مجاز به توسعه مراکز دانشگاهی جدید هستیم به شرطی که آموزش متفاوتی ارائه شود؛ یعنی تربیت دانشجویانی با مهارت‌های ویژه که دیگر دانشگاه‌ها ارائه نمی‌کنند از همین رو، ضروری است امکان‌سنجی دقیقی صورت گیرد تا مشخص شود این مرکز در چه حوزه‌هایی می‌تواندنیروی متخصص تربیت کند و برای دانشجویان اشتغال تضمین‌شده فراهم شود. دکتر علی اکبری ادامه داد: با انعقاد این تفاهم‌نامه و تعریف نیاز‌ها براساس اولویت مجموعه، می‌توانیم همکاری خوبی در راستای گسترش همکاری و ایجاد مرکز آموزش علمی کاربردی در منطقه داشته باشیم، اما دانشگاه جامع علمی کاربردی دارای ضوابط و مقررات خاصی است که باید از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم در منطقه ویژه اقتصادی مهیا شود یکی از آنها این است که نیرو‌های مورد نیاز منطقه از پرورش یافتگان همان مرکز آموزش علمی کاربردی باشند یعنی دانشجویانی تربیت کنید که خودتان آنها را جذب نمایید.

علی اکبری، عدالت آموزشی را یکی دیگر از اهداف دانشگاه جامع علمی کاربردی دانست و بیان کرد: دانشگاه از ابتدای فعالیت همواره درصدد توسعه همه جانبه در همه مناطق کم برخوردار و توسعه نیافته بوده است چرا که به عدالت آموزشی اعتقاد دارد، اما امروزه ایجاد مرکز تابع ضوابط و مقررات خاص‌تر است مثل تضمین اشتغال از جانب دستگاه متقاضی ایجاد مرکز آموزش علمی کاربردی که ملزم به رعایت آن هستیم.

دکتر علی‌اکبری همچنین خاطرنشان کرد: تجربه همکاری دانشگاه با صنایع مختلف در کشور نشان داده است که پیوندصنعت و آموزش می‌تواند فرصت‌های بی‌نظیری برای اشتغال فارغ‌التحصیلان ایجاد کند. امیدواریم این تفاهم‌نامه آغازگر تحولی جدی در توسعه مهارت‌آموزی در منطقه آزاد سرخس باشد.

در این نشست، محمدرضا رجبی مقدم، مدیرعامل منطقه وِیژه اقتصادی سرخس با اشاره به موقعیت استراتژیک این منطقه در تقاطع مسیر‌های شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب، گفت: سرخس می‌تواند به‌زودی به یکی از بزرگ‌ترین و فعال‌ترین مناطق آزاد کشور تبدیل شود. نزدیکی این منطقه به کشور‌های آسیای میانه و دسترسی ریلی به چین ظرفیتی ایجاد کرده است که می‌تواند مسیر ترانزیت کالا را به جای ۴۵ روز دریایی، به حدود ۵ تا ۷ روز کاهش دهد و با توسعه منطقه نیاز به تربیت نیروی انسانی ماهر و تخصصی بیشتر از گذشته احساس می‌شود لذا ما پیگیر ایجاد یک مرکز آموزش عالی علمی کاربردی از طریق دانشگاه در این منطقه هستیم.

وی افزود: منطقه ویژه اقتصادی سرخس تاکنون ۲۶۴ سرمایه‌گذار را در حوزه‌های مختلف جذب کرده و به‌عنوان یکی از بنادر خشک کشور در شمال شرق شناخته می‌شود. وجود زیرساخت‌های حمل و نقل ترکیبی شامل جاده، ریل و فرودگاه از مزیت‌های ویژه این منطقه است. همچنین با راه‌اندازی پرواز‌های مسافری و گردشگری، این منطقه می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و فرهنگی استان ایفا کند لذا از دانشگاه جامع علمی کاربردی درخواست داریم جدای از تعهداتمان در قبال تفاهم نامه، با همفکری مجموعه ما برای پیشبرد اهدافمان که به جامعه نیز کمک می‌کند یاری نمایند و تقاضا داریم رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی به همراه اعضای هیات رئیسه از منطقه ویژه اقتصادی که در آینده‌ای نزدیک به منظقه آزاد تجاری تبدیل می‌شود بازدید نمایند. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس با تأکید بر ضرورت تربیت نیروی انسانی گفت: هم‌اکنون ۱۲ سرمایه‌گذار خارجی از کشور‌های ترکیه، چین، پاکستان و ازبکستان در این منطقه فعال هستند و توسعه آموزش‌های مهارتی با کمک دانشگاه جامع علمی کاربردی می‌تواند به تثبیت جایگاه منطقه کمک کند.

گفتنی است این تفاهم‌نامه با هدف توسعه آموزش‌های مهارتی، تربیت نیروی انسانی متخصص و تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه‌های علمی، پژوهشی و صنعتی به امضای محمد جواد سلجوقی رئیس واحد استانی خراسان رضوی و محمدرضا رجبی مقدم مدیرعامل منطقه وِیژه اقتصادی سرخس رسید.