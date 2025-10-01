به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، از خانواده های معظم هشت شهید جنگ دوازده روز شهید محمد علی بنی اسد/ شهید عباس اسحاقی/ شهید یاسر بنی اسد/ شهید گمحمد حبیب زاده/شهید امید کاظمی زاده/ شهیدعلیرضا محمدی/شهیدرحیم محمدی/ شهیدحبیب الله امیری تجلیل شد

در‌ این مراسم حجه الاسلام حمیدی رئیس کل دادگستری استان با اشاره به جایگاه بی‌نظیر و والای شهدا گفت: ما باید ازین شهدا درس مقاومت بگیریم و در مقابل خواسته دشمن تن به ذلت ندهیم و‌ که درنهایت پیروزی نهایی نصیب ملت ما خواهد شد. وی همچنین از صبوری و فداکاری خانوادهای معظم شهدا قدردانی کرد در این نشست همچنین جمعی از جامعه حقوق دانان کرمان در بیانیه ای بازداشت غیرقانونی خانم مهدیه اسفندیاری توسط دولت فرانسه را محکوم کردند.

گفتنی است خانم مهدیه اسفندیاری دانشجویی که در فرانسه مشغول تحصیل بوده تنها به دلیل دفاع از کودکان مظلوم فلسطین در فضای مجازی هشت ماه درربازداشت به سر می‌برد.

اقای شجاعی رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان کرمان هم گفت در بیانیه ای با اشاره به نقض آزادی بیان از سوی دولت فرانسه و همینطور سلب حقوق خانم اسفندیاری از جمله حق دیدار با خانواده و حق داشتن وکیل خواستار آزادی فوری ایشان شده ایم