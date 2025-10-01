پخش زنده
چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «احیای سنت حسنه اهدای کتاب» در آبان ۱۳۷۵ برگزار شد و با برنامههای متنوع، کتاب را به قلب جامعه برد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، تالار وحدت در دومین ماه پاییز ۱۳۷۵ میزبان افتتاحیه چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران بود. این رویداد با شعار «احیای سنت حسنه اهدای کتاب» از هفتم تا سیزدهم آبانماه برگزار شد و با حضور آیتالله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیسجمهور وقت، سیدمصطفی میرسلیم، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و جمعی از نویسندگان، ناشران و فعالان فرهنگی، به جشنی برای ترویج فرهنگ مطالعه تبدیل شد.
شعار این دوره، ریشه در سنتهای کهن ایرانی داشت و کتاب را نهتنها ابزاری برای مطالعه، بلکه هدیهای برای پیوند نسلها و غنیسازی کتابخانههای مدارس، مساجد و دانشگاهها معرفی کرد. خانه کتاب با برگزاری مسابقه کتابخوانی «انس با کتاب»، مخاطبان را به مشارکت فعال در فرهنگ مطالعه دعوت کرد. همچنین، تجلیل از پدیدآورندگان کتابهای برتر سیزدهمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، جایگاه نویسندگان و پژوهشگران را در کانون توجه قرار داد.
ستاد عالی کانونهای فرهنگی مساجد کشور نیز با برپایی ۱۰۰۰ نمایشگاه و فروشگاه کتاب در مساجد سراسر ایران، پیوند ایمان و دانایی را تقویت کرد. در این راستا، ۵۰۰ نمایشگاه کتاب در مساجد تهران برگزار شد تا کتاب به مردم محلهها نزدیکتر شود. نمایشگاه کتب خطی ناموران اسلام در کتابخانه آیتالله مرعشی، یکی دیگر از رویدادهای برجسته این دوره بود که ریشههای عمیق فرهنگ کتابخوانی در تمدن اسلامی را به نمایش گذاشت. همچنین، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی با برگزاری سومین دوره کتاب سال دانشجویی، نسل جوان نویسندگان و پژوهشگران را به صحنه آورد.
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در آیین تقدیر از خادمان نشر، از ناشران، کتابداران و فعالان این حوزه تجلیل کرد. نقطه عطف این دوره، دیدار مقام معظم رهبری با دستاندرکاران هفته کتاب بود. ایشان در این دیدار فرمودند: «کتاب سرمایهای ماندگار برای ملتهاست.» این سخنان، پشتوانهای معنوی برای این رویداد شد و به آن هویتی تمدنی بخشید. تقویم موضوعی هفته کتاب نیز با اختصاص هر روز به گروهی خاص، از دانشآموزان و دانشجویان تا زنان و خانوادهها، کتاب را به همه اقشار جامعه نزدیک کرد.
چهارمین هفته کتاب با تأکید بر اهدای کتاب، پیامی روشن داد؛ کتاب، هدیهای برای انتقال فرهنگ و دانایی است.