در نهمین روز مهر، بازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان عرضه‌های متنوعی از فرآورده‌های هیدروکربوری در دو رینگ صادراتی و داخلی است. از مهم‌ترین عرضه‌ها می‌توان به ۸ هزار تن گاز بوتان صادراتی و عرضه سبد‌های پایه و محصولات پتروشیمی در رینگ داخلی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی، شرکت‌های فعال از جمله نفت ستاره خلیج فارس، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت آبادان و پتروشیمی فناوران، عرضه محصولاتی همچون گاز بوتان، هگزان، ال‌سی‌او و متانول را در دستور کار دارند.

در رینگ داخلی نیز فرآورده‌هایی مانند نفتا پایه پالایش نفت شیراز، سبد پایه پتروشیمی ایلام، ۵ هزار تن بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند و ۵ هزار تن میعانات گازی شرکت ملی نفت ایران عرضه خواهند شد.

ثبت ارزش ۶.۵ هزار میلیارد ریالی در معاملات هشتم مهر

روز سه‌شنبه ۸ مهر، مجموع ارزش معاملات بورس انرژی ایران به ۶ هزار و ۴۷۱ میلیارد ریال رسید. از این میزان، ۳۲ درصد در بازار برق، ۳۱ درصد در رینگ بین‌الملل، ۲۴ درصد در ابزارهای مالی و ۱۳ درصد در رینگ داخلی بازار فیزیکی به ثبت رسید.

شرکت ملی پخش، فروشنده برتر صادراتی

در رینگ بین‌الملل، ۶ هزار و ۷۰۰ تن محصول با ارزشی بیش از ۲ هزار و ۹ میلیارد ریال معامله شد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با فروش ۳ هزار و ۷۰۰ تن گاز مایع به ارزش ۱,۱۲۵ میلیارد ریال، در صدر فروش صادراتی قرار گرفت.

پتروشیمی بندر امام، برترین فروشنده داخلی

در رینگ داخلی نیز ۲ هزار و ۵۰۰ تن محصول با مجموع ارزش ۸۶۴ میلیارد ریال معامله شد. پتروشیمی بندر امام با عرضه ۱,۰۰۰ تن برش سنگین و رقابت قیمتی ۶.۳ درصدی، با مجموع ارزش ۲۷۳ میلیارد ریال، رتبه اول فروش داخلی را کسب کرد.

ارزش معاملات ابزارهای مالی از ۱.۵ هزار میلیارد ریال فراتر رفت

در بخش ابزارهای مالی، معاملات روز هشتم مهر با ارزش ۱,۵۲۶ میلیارد ریال به پایان رسید. صندوق سینرژی با معامله ۵۵.۷ میلیون واحد به ارزش ۳۶۲ میلیارد ریال، و معاملات گسترده در گواهی صرفه‌جویی گاز و برق با مجموع ارزش ۱,۱۱۸ میلیارد ریال، سهم عمده‌ای در این بخش داشتند.