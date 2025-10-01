به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ اکبر بهنام جو استاندار قم امروز در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین ملانوری، مشاور وزیر و رئیس ستاد کانون‌های مساجد کشور با اشاره به اهمیت تعریف خروجی مشخص برای فعالیت‌های مساجد، گفت: برای پیشبرد اهداف مساجد، لازم است حرکت‌ها مبتنی بر محصول مشخص و برنامه‌ریزی شده باشد تا از پراکندگی و اقدامات سلیقه‌ای پرهیز شود.

وی افزود: گاهی برخی اقدامات به صورت سلیقه‌ای انجام می‌شده و امروز نیاز به رویکردی منسجم و هماهنگ احساس می‌شود.

بهنام جو همچنین بر نقش اعتبارات و حمایت‌های دستگاه‌های بالادستی در تسهیل فعالیت‌های فرهنگی در مساجد تاکید کرد و گفت: مسائل اعتباری و تامین منابع مالی به صورت شفاف و هدفمند باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم فعالیت‌های فرهنگی را با کیفیت بهتری اجرا کنیم.