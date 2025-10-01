پخش زنده
سرشماری زنبورستانهای استان با هدف احصای اطلاعات و آمار تولیدات بخش زنبورداری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در این سرشماری، اطلاعات جامعی از واحدهای زنبورداری شامل تعداد و نوع کلنیها، ظرفیت تولید، محصولات جانبی مانند ژل رویال، بره موم، گرده گل، موم و زهر زنبور، نوع و نژاد زنبورعسل و همچنین مشخصات بهرهبرداران نظیر سن، جنسیت و سطح سواد جمعآوری و در سامانه جامع پهنهبندی و مدیریت دادههای کشاورزی ثبت خواهد شد.
اسفندیاری با بیان اینکه آمارگیری زنبورستانهای استان، فرصتی برای برنامه ریزی هر چه بهتر زنبورداری است افزود: امسال علاوه بر موارد فوق، تجهیزات مورد استفاده زنبورداران نیز مورد بررسی قرار میگیرد تا تصویری دقیقتر از زیرساختهای تولید در این بخش به دست آید.
وی با بیان اینکه در طول اجرای طرح، هرگونه جابجایی کندوهای زنبور عسل ممنوع اعلام شده است گفت: اجرای دقیق و منظم سرشماری زنبورستانها میتواند ضمن شناسایی ظرفیتهای موجود، زمینهساز برنامهریزیهای هدفمند برای ارتقای بهرهوری، حمایت از زنبورداران، و توسعه صادرات محصولات زنبور عسل باشد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: این استان با برخورداری از پوشش گیاهان دارویی مناسب، دارای کیفیترین محصول عسل کشور است.
اسفندیاری گفت: بر اساس آمارهای پیشین ۶۷۴ زنبورستان در سطح استان فعال بوده و بیشترین تعداد زنبورستانهای استان نیز در شهرستان بیرجند و پس از آن در شهرستانهای خوسف و قائن قرار دارند.
وی افزود: تولید عسل طبیعی و محصولات جانبی آن نهتنها نقش مهمی در اقتصاد خانوارهای روستایی دارد، بلکه در سالهای اخیر با افزایش تقاضا و توجه به کیفیت محصولات، به یکی از محورهای توسعه پایدار کشاورزی در استان تبدیل شده است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی هدف از اجرای طرح سرشماری زنبورستانها را احصای اطلاعات و آمار تولیدات بخش زنبورداری عنوان کرد و گفت: این عملیات با همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی با بازدید و جمع آوری اطلاعات و ثبت در سامانه جامع پهنه بندی کشاورزی انجام میشود و ارائه هرگونه خدمات به زنبورداران در طی سال منوط به شرکت در سرشماری و ثبت اطلاعات در این بازه زمانی است.
به گفته اسفندیاری با توجه به اینکه در این مدت کوچ زنبورستانها ممنوع است از تمامی پرورش دهندگان زنبور عسل خواست ضمن همکاری با کارشناسان در صورت عدم شرکت در سرشماری سال گذشته جهت تکمیل فرم خوداظهاری به مدیریتهای جهاد کشاورزی و یا مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.