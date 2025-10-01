رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز گفت: نمایشگاه بزرگ کتاب با بیش از ۱۵ هزار جلد و ۲ هزار عنوان با تخفیف ۵۰ درصدی در دبیرستان امام خمینی (ره) الیگودرز آغاز به کار کرد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز گفت: نمایشگاه کتاب الیگودرز با حضور امام جمعه، فرماندار ویژه، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان در سالن دبیرستان امام خمینی (ره) واقع در چهارراه شهرداری افتتاح شد.

ناهید شهروسوند افزود: در این نمایشگاه بیش از ۲ هزار عنوان کتاب در موضوعات روان‌شناسی، تاریخی، ادبیات، مذهبی، کودک و نوجوان، دفاع مقدس و آموزشی تا تخفیف ۵۰ درصدی عرضه می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز، هدف از برپایی این نمایشگاه را ارتقای فرهنگ کتابخوانی و ترویج مطالعه در میان خانواده‌ها عنوان کرد.

به گفته شهروسوند این نمایشگاه با همکاری اداره آموزش و پرورش و جمعی ناشران تهران برگزار شده است و تا ۲۵ مهر در دو نوبت صبح و عصر پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.