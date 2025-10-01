نمایشگاه کتاب الیگودرز با ۲ هزار عنوان افتتاح شد
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز گفت: نمایشگاه بزرگ کتاب با بیش از ۱۵ هزار جلد و ۲ هزار عنوان با تخفیف ۵۰ درصدی در دبیرستان امام خمینی (ره) الیگودرز آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز گفت: نمایشگاه کتاب الیگودرز با حضور امام جمعه، فرماندار ویژه، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان در سالن دبیرستان امام خمینی (ره) واقع در چهارراه شهرداری افتتاح شد.
ناهید شهروسوند افزود: در این نمایشگاه بیش از ۲ هزار عنوان کتاب در موضوعات روانشناسی، تاریخی، ادبیات، مذهبی، کودک و نوجوان، دفاع مقدس و آموزشی تا تخفیف ۵۰ درصدی عرضه میشود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز، هدف از برپایی این نمایشگاه را ارتقای فرهنگ کتابخوانی و ترویج مطالعه در میان خانوادهها عنوان کرد.
به گفته شهروسوند این نمایشگاه با همکاری اداره آموزش و پرورش و جمعی ناشران تهران برگزار شده است و تا ۲۵ مهر در دو نوبت صبح و عصر پذیرای علاقهمندان خواهد بود.