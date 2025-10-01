به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از سند دار شدن همه تالاب‌های استان در مهرماه جاری خبر داد.

عبدال دیانتی گفت: به موجب ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ماده یک قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها و آیین نامه اجرایی آن متولی امر مدیریت و حفاظت از تالاب‌ها سازمان محیط زیست است.

دیانتی نسب بیان اینکه مطابق ابلاغیه معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر ضرورت صدور سند مالکیت تالاب‌ها به نام دولت افزود: براساس همین ابلاغیه، موضوع صدور سند تالاب‌های در کهگیلویه و بویراحمد در دستور کار شورای حقوق بیت المال استان قرار گرفت.

وی افزود: با پیگیری دستگاه‌های مختلف اعم ستاد هماهنگی و مدیریت تالابها، سازمان بازرسی و اداره ثبت اسناد و املاک استان و اداره کل حفاظت محیط زیست و براساس تصمیم شورای حفظ حقوق بیت المال استان مصوب شد صدور اسناد مالکیت تالاب‌های استان به نام سازمان حفاظت محیط زیست صادر شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با بیان اینکه صدور سند برای تالاب‌ها نقش مهمی در تثبیت مرز تالاب، حفاظت فیزیکی و جلوگیری از تخریب و تصرف عرصه‌های تالابی دارد گفت: خوشبختانه با دستور ویژه دادستان مرکز استان و همکاری دستگاه‌های مختلف تاکنون تالاب های استان شامل برم الوان در شهرستان بهمئی، ، شرم درنگ و تالاب و مورزرد زیلایی در شهرستان مارگون و تالاب کوگل در شهرستان دنا ثبت ملی و اسناد مالکیت این تالاب‌ ها به نام سازمان حفاظت محیط زیست صادر شد.

دیانتی نسب با اشاره به اینکه تالاب برم الوان در شهرستان بهمئی در کنوانسیون بین المللی رامسر ثبت بین المللی شده است، افزود: تلاش برای ثبت بین المللی سه تالاب دیگر کهگیلویه و بویراحمد ادامه دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با بیان اینکه با صدور سند تالاب‌ها به نام دولت ضمن جلوگیری از تخریب و تعرض عرصه تالاب‌ها ادعای مالکیت بر آنها به لحاظ قانونی نیز باطل است گفت: تالاب الوان بهمئی با ۲۰ هکتار، مورزرد زیلایی ۲۵ هکتار، شرم درنگ ذیلایی با ۳۴ هکتار و مجموعه کوه گل با ۴۴ هکتار چهار تالاب کهگیلویه و بویراحمد هستند.