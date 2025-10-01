پخش زنده
مجلس ملی ونزوئلا روز سهشنبه، ۳۰ سپتامبر (۸ مهر)، با رأی قاطع، پیمان همکاری و مشارکت استراتژیک میان جمهوری بولیواری ونزوئلا و فدراسیون روسیه را به تصویب رساند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، تصویب پیمان همکاری و مشارکت استراتژیک میان جمهوری بولیواری ونزوئلا و فدراسیون روسیه، در راستای تقویت اتحاد دوجانبه و در واکنش به استقرار نظامی آمریکا در دریای کارائیب صورت گرفته است.
این مصوبه که در شور دوم بررسی و با تأیید ماده واحده لایحه انجام شد، تضمین میکند که این پیمان از نظر ونزوئلا دارای اعتبار کامل بینالمللی خواهد بود و به عنوان نشانهای از تقویت اتحادهای دوجانبه میان کاراکاس و مسکو و در عین حال، مخالفت قاطع با استقرار نظامی ایالات متحده در دریای کارائیب تلقی میشود.
مجلس ملی ونزوئلا تأکید کرده است که این اقدام پاسخی به استقرار نظامی پوچ و بیاساس در دریای کارائیب است که بر اساس روایت دروغین کارتل خورشیدها (Cartel of the Suns) شکل گرفته؛ کارزار نفرتی که دولت آمریکا تلاش میکند علیه ونزوئلا به راه بیندازد.
پیمان همکاری و مشارکت استراتژیک میان ونزوئلا و روسیه، شراکت بین دو کشور را تحکم بخشیده، همکاریها در حوزههای کلیدی را عمیقتر میکند و پیامی قاطع از عزم ونزوئلا برای دفاع از حاکمیت خود در برابر فشارهای خارجی ارسال میکند.
لازم به ذکر است که این توافقنامه در ماه مه (اردیبهشت/خرداد) از سوی ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه و همتای ونزوئلایی او، نیکلاس مادورو، در جریان سفر مادورو به مسکو به امضا رسیده بود.