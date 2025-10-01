به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جمعی از دانش آموزان اصفهانی در کلاس خود مجاهدت مهدیه اسفندیاری، بانوی دلاور ایرانی را روایت کردند و با خوانش مطالبات خود، علاوه بر محکومیت جنایات رژیم اشغالگر قدس و بازداشت غیرقانونی وی، خواستار آزادی او شدند.

دانش آموزان اصفهانی این دبیرستان ایثارگری‌های این بانوی مجاهد و بانوان شجاع ایرانی را خوانش و بار دیگر ثابت کردند، دختران و زنان کشورمان همیشه مدافع حق و حقیقت و مظلومان هستند.

مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی ۳۹ ساله در شهر لیون فرانسه زندگی می‌کرد.

وی از دهم اسفند سال گذشته به‌صورت مرموزی ناپدید شد و خانواده اش این موضوع را به مقامات ایرانی گزارش دادند. پس از پیگیری‌ها، مشخص شد که پلیس فرانسه او را بازداشت کرده است.