دختران دبیرستان مشکات اصفهان از مجاهدتهای بانوی دلاور ایرانی در بند سخن میگویند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جمعی از دانش آموزان اصفهانی در کلاس خود مجاهدت مهدیه اسفندیاری، بانوی دلاور ایرانی را روایت کردند و با خوانش مطالبات خود، علاوه بر محکومیت جنایات رژیم اشغالگر قدس و بازداشت غیرقانونی وی، خواستار آزادی او شدند.
دانش آموزان اصفهانی این دبیرستان ایثارگریهای این بانوی مجاهد و بانوان شجاع ایرانی را خوانش و بار دیگر ثابت کردند، دختران و زنان کشورمان همیشه مدافع حق و حقیقت و مظلومان هستند.
مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی ۳۹ ساله در شهر لیون فرانسه زندگی میکرد.
وی از دهم اسفند سال گذشته بهصورت مرموزی ناپدید شد و خانواده اش این موضوع را به مقامات ایرانی گزارش دادند. پس از پیگیریها، مشخص شد که پلیس فرانسه او را بازداشت کرده است.