معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب سیستان و بلوچستان گفت: محموله گوشت‎های فاسد قبل از ورود به کشور برگشت داده شد.

بازگشت محموله گوشت فاسد قبل از ورود به کشور

بازگشت محموله گوشت فاسد قبل از ورود به کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب سیستان و بلوچستان گفت: محموله گوشت آلوده و فاسد قبل از ورود و توزیع در کشور از مرزهای سیستان و بلوچستان شناسایی و به کشور صادر کننده برگشت داده شد.

ابوالفضل احمدزاده گفت: گفت: برخی از گوشت‌های وارداتی از کشورهای همسایه پاکستان به دلیل عدم انطباق با مقررات بهداشتی طی آزمایشات مختلف محموله مورد نظر، به کشور صادر کننده برگشت داده شد.

وی اظهار کرد: براساس دستور قضایی صادر شده یکی از هشت محموله وارداتی گوشت به استان برگشت داده شده چرا که برای ما حفظ سلامت جامعه خط قرمز محسوب می‌شود.

معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب سیستان و بلوچستان بیان کرد: ضرورت دارد در فرآیند بارگیری محموله های صادراتی گوشت از کشور صادر کننده دامپزشکی و اداره کل پشتیبانی امور دام زیر نظر دستگاه قضایی نظارت تام و کامل داشته باشند.

احمدزاده تاکید کرد: دادسرای عمومی و انقلاب استان همیشه حامی سرمایه‌گذاران در حوزه تولید بوده است و به تمامی افرادی که در حوزه واردات گوشت به استان فعال و ذینفع هستند هشدار داده می‌شود که دستگاه قضا صیانت از امنیت غذایی را اولویت خودش می داند.

وی افزود: گوشت‌های وارداتی ۱۷۰ تن بوده که هشت محموله را شامل شده و ‌یک محموله به دلیل عدم انطباق با مقرارت بهداشتی به میزان ۲۵ تن برگشت داده شد.