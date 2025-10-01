پخش زنده
برخورد کامیون با موتورسیکلت مرگ راکب موتور را رقم زد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری دولتآباد برخوارگفت: در این حادثه که در بلوار منطقه صنعتی دولتآباد رخ داد راکب موتورسیکلت که دختری ۱۹ ساله اهل دولتآباد بود، جان خود را از دست داد.
سعید نریمانی، افزود: این مسیر به دلیل رفت و آمد روزانه دهها کامیون و خودرو سنگین، همواره یکی از پرخطرترین محورهای ارتباطی در شهرستان برخوار و شهر دولتآباد است و جاده مرگ نامیده میشود.
وی گفت: علت این حادثه دردست بررسی است.
برای کاهش تصادفات و رفع خطر، ساخت بلوار جانبازان دولتآباد حدود ۲۰ سال پیش آغاز شد، اما تکمیل آن سالهاست به تأخیر افتاده است.
این بلوار هفت کیلومتر طول دارد که چهار کیلومتر آن در حریم دولتآباد ساخته شده و سه کیلومتر باقیمانده در حریم اصفهان معطل تصمیمگیری مدیریت شهری کلانشهر اصفهان است.