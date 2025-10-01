پخش زنده
فرآیند ثبت نام بیست و هشتمین دوره ازدواج دانشجویی از فردا دهم مهر آغاز و تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴ ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، تاریخ عقد مجاز برای ثبت نام دانشجویان در این دوره ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴ است و یکی از زوجین باید مشغول به تحصیل در دانشگاهها باشند.
در این دوره، اعزام کاروانهای ازدواج دانشجویی به مشهد مقدس از ۱۰ آبان شروع و تا اواخر بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
دانشجویان برای ثبت نام در این دوره به سامانه ازدواج دانشجویی به نشانی ezdevaj.nahad.ir مراجعه و ثبت نام کنند.