فرآیند ثبت نام بیست و هشتمین دوره ازدواج دانشجویی از فردا دهم مهر آغاز و تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴ ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، تاریخ عقد مجاز برای ثبت نام دانشجویان در این دوره ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴ است و یکی از زوجین باید مشغول به تحصیل در دانشگاه‌ها باشند.

در این دوره، اعزام کاروان‌های ازدواج دانشجویی به مشهد مقدس از ۱۰ آبان شروع و تا اواخر بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

دانشجویان برای ثبت نام در این دوره به سامانه ازدواج دانشجویی به نشانی ezdevaj.nahad.ir مراجعه و ثبت نام کنند.