سرمازدگی زودرس پاییزه ۳۰ تا ۷۰ درصد به مزارع لوبیا در استان چهارمحال و بختیاری خسارت وارد کرد.

خسارت سرمازدگی به مزارع لوبیا در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان گفت: حدود ۲۰۰ هکتار از مزارع لوبیا در اثر سرمازدگی زودرس پاییزه دچار خسارت شد.

قنبری افزود: کاهش دما در روز‌های اخیر سبب بروز علائمی همچون زردی و پژمردگی برگ‌ها، توقف رشد رویشی و در برخی مزارع از بین رفتن کامل بخش‌های سبز گیاه شد.

به گفته وی: سطح زیر کشت حبوبات در چهارمحال و بختیاری حدود ۱۲هزار هکتار است که ۵۵ تا ۶۰ درصد آن به کشت لوبیا اختصاص دارد.