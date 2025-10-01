پخش زنده
سرمازدگی زودرس پاییزه ۳۰ تا ۷۰ درصد به مزارع لوبیا در استان چهارمحال و بختیاری خسارت وارد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان گفت: حدود ۲۰۰ هکتار از مزارع لوبیا در اثر سرمازدگی زودرس پاییزه دچار خسارت شد.
قنبری افزود: کاهش دما در روزهای اخیر سبب بروز علائمی همچون زردی و پژمردگی برگها، توقف رشد رویشی و در برخی مزارع از بین رفتن کامل بخشهای سبز گیاه شد.
به گفته وی: سطح زیر کشت حبوبات در چهارمحال و بختیاری حدود ۱۲هزار هکتار است که ۵۵ تا ۶۰ درصد آن به کشت لوبیا اختصاص دارد.