معاون هماهنگ کننده سپاه سلماس از برگزاری دومین رویداد تولید محتوای دیجیتال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛محمد خلیلی معاون هماهنگ کننده سپاه شهرستان سلماس گفت: دومین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای جوان در حوزه فضای مجازی و تولید محتوای تخصصی در سلماس در حال برگزاری میباشد.
وی افزود: این رویداد که با حضور پرشور جوانان و نخبگان برگزار میشود، یکی از برنامههای محوری بسیج در راستای تحقق گفتمان انقلاب اسلامی در بستر فضای مجازی است و تلاش دارد تا ظرفیتهای عظیم نسل جوان را در عرصههای نوین رسانهای به نمایش بگذارد.
معاون هماهنگ کننده سپاه سلماس با اشاره به برگزاری نخستین دوره این رویداد در سال گذشته بیان کرد: در دوره اول شاهد استقبال خوب جوانان شهرستان بودیم و همین تجربه موفق باعث شد تا امسال دومین دوره با برنامهریزی دقیقتر و گستردهتر برگزار شود. به گفته وی، امسال بیش از ۹۰ نفر در قالب ۲۲ تیم در مدت ۴۸ ساعت به رقابت میپردازند و خروجی کار آنها در بخشهای مختلف همچون پویانمایی، بازیهای موبایلی، نرمافزارهای کاربردی و تولیدات چندرسانهای مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
خلیلی تصریح کرد: این رقابتها علاوه بر ایجاد انگیزه در میان جوانان، بستر مناسبی برای کشف استعدادهای خلاق و توانمند در حوزه فناوری و تولید محتوای دیجیتال است. برترین تیمهای این رویداد پس از ارزیابی داوران به مرحله استانی معرفی خواهند شد تا در سطح بالاتر نیز تواناییهای خود را به نمایش بگذارند.
وی با بیان اینکه فضای مجازی امروز میدان اصلی جنگ نرم است، تأکید کرد: دشمنان انقلاب اسلامی با بهرهگیری از رسانههای نوین تلاش میکنند فرهنگ و هویت دینی و ملی ما را هدف قرار دهند، اما جوانان انقلابی و بسیجی با تولید محتوای سالم، ارزشمند و خلاقانه میتوانند این تهدید را به فرصت تبدیل کنند. به همین منظور، بسیج در کنار آموزش و حمایت، بستر رقابتهای سازنده را فراهم میکند تا نخبگان جوان با انگیزه و اعتمادبهنفس بیشتری در این عرصه حضور یابند.
معاون هماهنگ کننده سپاه سلماس ادامه داد: حضور مسئولان شهرستانی در بازدید از این رویداد نشاندهنده اهمیت و جایگاه ویژه تولید محتوای دیجیتال است. این رویداد فرصتی برای معرفی توانمندیهای جوانان سلماسی به جامعه و همچنین الگوسازی برای سایر مناطق کشور خواهد بود.
خلیلی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم چنین برنامههایی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای شهرستان سلماس در حوزههای علمی، فرهنگی و فناوری باشیم و جوانان این دیار بتوانند نقش مؤثری در توسعه فضای مجازی سالم و انقلابی در کشور ایفا کنند.