به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد که این پروژه‌ها به ویژه در مبادی ورودی و خروجی کشور مانند سرخس و بندر شهید رجایی اولویت دارند و زمینه را برای اجرای پروژه‌های بلندمدت هموار خواهند کرد.

ذاکری، با تشریح مصوبات هیئت مدیره این شرکت، بر راهبرد جدید راه‌آهن مبنی بر تمرکز بر پروژه‌های بهره‌ور و زودبازده برای افزایش ظرفیت شبکه ریلی تأکید کرد. در این راستا، آمادگی حوزه‌های مختلف از جمله ناوگان، زیرساخت و سیر و حرکت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد معاونت‌ها، ادارات کل مناطق و سایر بخش‌های مرتبط، تمهیدات لازم را برای پیگیری امور با توجه به فعال شدن “اسنپ‌بک” اتخاذ کرده و آمادگی کافی را داشته باشند.

مدیرعامل راه‌آهن همچنین از تصویب فرآیند اجرای پروژه‌های بهره‌ور و کوتاه‌مدت خبر داد و گفت: پروژه‌هایی که قابلیت اجرا در مدت زمان کوتاه با بهره‌وری بالا و افزایش ظرفیت شبکه، به ویژه در حوزه‌های سیر و حرکت و زیربنایی دارند، در دستور کار قرار گرفته‌اند.

ذاکری با تأکید بر اولویت‌دهی به پروژه‌های زودبازده، به ویژه در مبادی ورودی و خروجی کشور مانند سرخس و بندر شهید رجایی، افزود: اجرای این پروژه‌های کوتاه‌مدت، زمینه را برای هموارسازی اجرای پروژه‌های بلندمدت فراهم خواهد کرد.

وی از جمع‌بندی نیازهای واحدهای مختلف توسط معاونت‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد که اعتبار برنامه اجرایی این پروژه‌ها از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی و جاری تأمین خواهد شد.