به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بازی‌های هفته دهم لیگ برتر فوتبال ساحلی در فصل مسابقاتی ۱۴۰۴ جمعه ۱۱ مهر برگزار می‌شود.

اسامی داوران هر یک از این دیدار‌ها به شرح زیر است:

هدف سمنان - شهرداری بندرعباس

داوران: حسام عرب، مرتضی اکبری، سیدمصطفی عابدی، عسگری خسروی ناظر: حسن کیومرثی

فولاد هرمزگان - ملوان بندرانزلی

داوران: حسن نوروزی، غلامرضا کرمعلی پور، ابراهیم حبیبی افتخار و رسول سلیمی ناظر: شاهرخ سردار نجفی

پارس جنوبی بوشهر - چادرملو اردکان

داوران: محمدحسین مردانی، امید خزایی، سیدمحمد موسوی و علی احمدی ناظر: حسین ربیحاوی

گلساپوش یزد - شهرداری

داوران: مهران خلیلی، هاشم امیری، صادق ناصریان و آرش صفرپور ناظر:هادی فلاحت‌پیشه