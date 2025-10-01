پخش زنده
داوران هفته دهم لیگ برتر فوتبال ساحلی فصل جاری مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بازیهای هفته دهم لیگ برتر فوتبال ساحلی در فصل مسابقاتی ۱۴۰۴ جمعه ۱۱ مهر برگزار میشود.
اسامی داوران هر یک از این دیدارها به شرح زیر است:
هدف سمنان - شهرداری بندرعباس
داوران: حسام عرب، مرتضی اکبری، سیدمصطفی عابدی، عسگری خسروی ناظر: حسن کیومرثی
فولاد هرمزگان - ملوان بندرانزلی
داوران: حسن نوروزی، غلامرضا کرمعلی پور، ابراهیم حبیبی افتخار و رسول سلیمی ناظر: شاهرخ سردار نجفی
پارس جنوبی بوشهر - چادرملو اردکان
داوران: محمدحسین مردانی، امید خزایی، سیدمحمد موسوی و علی احمدی ناظر: حسین ربیحاوی
گلساپوش یزد - شهرداری
داوران: مهران خلیلی، هاشم امیری، صادق ناصریان و آرش صفرپور ناظر:هادی فلاحتپیشه