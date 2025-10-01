پلیس ضربالاجل سهماهه برای مالکان وسایل نقلیه توقیفی تعیین کرد
معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص آمار تصادفات در هفته اول مهر ماه و همچنین مدت زمان توقیف خودروها و موتورسیکلتها در پارکینگها توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سرهنگ فیروز کشیر در برنامهای تلویزیونی با بیان اینکه زمانی که عرض یک بزرگراه را طی میکنیم حتماً باید از زیر گذرها یا روگذرهایی که برای عابران پیاده طراحی شده، استفاده شود گفت: سرعت در معابر بزرگراهی بیشتر از معابر درون شهری و اصلی است در نتیجه اگر اتفاق ناگواری بیفتد قطعاً ناگوار خواهد بود، در نتیجه عابران پیاده باید از پلهای عابر پیاده استفاده و تردد کنند.
وی با بیان اینکه در بیشتر معابر بزرگراهی پلهای عابر پیاده مکانیزه هستند و با پله برقیهای موجود هم افراد مسن و هم افراد جوان میتوانند تردد کنند افزود: در بحث اعمال قانونهایی که انجام میدهیم کد سلامت وجود دارد یعنی کدهایی که با سلامت راننده و سرنشین وسیله نقلیه ارتباط مستقیمی دارد. به استناد ماده ۱۸۰ آیین نامه رانندگی، خوردن، آشامیدن، استعمال دخانیات، استفاده از تلفن همراه و هرگونه حرکت و عملی که باعث شود حواس راننده از رانندگی پرت شود، ممنوع است.
معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: تردد موتور سیکلتها از پیاده رو به شدت خطرناک است یعنی موتور سوار حق ندارد از پیاده رو حرکت کند و باید در محل اصلی خود تردد کنند.
کشیر با بیان اینکه وسایل نقلیهای (چه موتور چه خودرو) که بنا به هر دلیلی از جمله شکایت، تصادف فوتی، تصادف جرحی و ... به پارکینگ رفته باشد، در کمترین مدت زمان، باید توسط مالک یا متصرف قانونی برای ترخیصاش اقدام شود گفت: چه دلیلی وجود دارد که مالک خودرو یا موتورهای این چنینی حتی بعد از ۶ ماه، برای ترخیص آن اقدام نکنند؟، این باعث انباشت خودروها در پارکینگها شده؛ پارکینگ باید تخلیه و خودروهای دیگر جایگزین آن شود، قرار نیست تا مدت زمان خیلی طولانی این خودروها در پارکینگ قرار بگیرند و باعث شوند حق شهروندان دیگر ضایع شود.
وی افزود: خودروهایی هستند که تصادف فوتی یا جرحی مرتکب شدند و طبق قانون در پارکینگ هستند، این خودروها اگر در پارکینگ توقیف شدهاند بر اساس دستور قضایی نهایت ظرف یک ماه یا دو ماه، کمتر یا بیشتر، باید برای ترخیص آن مراجعه شود ولی برخی مراجعه نمیکنند بنابر دلایلی همچون انجام ندادن انحصار وراثت، خودرو موروثی باشد، وجود شکایتهای قضایی دیگر و ....
معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ درباره جلوگیری از انباشت توقیفی این خودروها در پارکینگ ادامه داد: حدود ۱۷ هزار خودرو و موتورسیکلت در پارکینگها وجود دارد. حدوداً ۱۰ روز پیش در روزنامههای کثیرالانتشار آگهی انجام شده تا مالکان خودروها، موتورسیکلتها و متصرفانی که بر اساس قانون نقش دارند، به مدت سه ماه برای ترخیص وسایل نقلیهای که بیش از یک سال و موتور سیکلتهایی که بیش از ۶ ماه در پارکینگ هستند، اقدام کنند؛ اگر بعد از گذشت سه ماه مراجعه نکنند به استناد دستورالعملی که از قوه قضاییه گرفته شده، نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام میکنیم.
کشیر با بیان اینکه در پایتخت، براساس نوع کاربری و در هفته اول مهرماه تعداد تصادفات جرحی موتور ۲۹۹ فقره، عابر پیاده ۱۰۰ فقره و خودرو ۲۹ فقره بوده که البته خودرو شامل راننده و سرنشین میشود گفت: در بررسی هفته اول و در شلوغیهای ترافیکی، این تعداد فقره تصادف موتور، عابر و خودرو مشاهده میشود؛ متاسفانه آمار عابران با توجه به نوع پوششی که دارند بیشتر است، با توجه به اینکه زودتر هوا تاریک میشود نیاز است که عابران پیاده از لباس مناسب روشن استفاده و سعی کنند اگر میخواهند از عرض خیابان عبور کنند از پلهای عابر پیاده یا زیر گذر بزرگراه یا در خیابان اصلی از خطکشی استفاده کنند.
وی درباره آمار تصادفات جرحی در هفته اول مهر ماه بر اساس زمان و وقوع افزود: مهمترین و بیشترین آمار از ساعت ۱۶ تا ساعت ۲۰ با تعداد ۹۶ فقره است. ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر با ۸۶ فقره در رتبه دوم و رتبه سوم از ساعت ۱۲ تا ۱۶ با تعداد ۸۲ فقره که در ساعات اوج ترافیک است. بر اساس گروه سنی نیز در هفته اول مهر ماه رتبه اول بین ۱۸ تا ۳۰ سال با ۱۴۰ نفر است که نشان میدهد این افراد یا در محل کار یا محل تحصیل و دانشگاه هستند که این عدد خیلی خطرناک و زنگ هشداری است. رتبه دوم بین ۳۰ تا ۴۰ سالهها ۱۱۲ نفر و بین ۴۰ تا ۵۰ سالهها ۸۳ نفر است.
معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص آمار تصادفات جرحی در پایتخت براساس ایام هفته، در هفته اول مهر ماه ادامه داد: ۱۰۳ فقره فقط در روز سه شنبه بوده، زیرا هرچه به روزهای آخر هفته نزدیک میشویم برخی از ارگانها و شرکتها روزهای پنجشنبه تعطیل هستند، چهارشنبه را مرخصی گرفته و سه شنبه تب و تاب این را دارند که زودتر اقدامات اداری و خرید و کارها را انجام دهند تا از شهر بیرون روند در نتیجه روز سه شنبه نسبت به روز شنبه و یکشنبه رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
کشیر گفت: آمار تصادفات جرحی بر اساس نوع راه در هفته اول مهر ماه در بزرگراهها ۱۳۱ فقره، خیابانهای اصلی ۲۳۷ فقره و خیابانهای فرعی ۶۰ فقره است. در تابستان آمار بزرگراهها بیشتر بود، چون الان دیگر کسی در سفر نیست و غالبا فصل درس و کار است و تردد در داخل شهر بیشتر از معابر برون شهری است.
وی با بیان اینکه حرکت با دنده عقب در معابر بزرگراهی به شدت خطرناک است اظهار کرد:، چون با توجه به اینکه سرعت در معابر بزرگراه بیشتر از معابر اصلی و داخل شهری است راننده با جان خود و خانواده بازی میکند.