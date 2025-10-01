به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛خشایار صنعتی فرماندار بوکان درمراسم تقدیروتجلیل از برترین کنکوری‌های سال، از دانش‌آموزان به عنوان «آینده‌سازان وطن» یاد کرد و گفت:امروز شاهد درخشش جوانانی هستیم که تا دیروز افتخار کلاس‌های درس بودند و اکنون به مرحله‌ای رسیده‌اند که می‌توانند آینده علمی و اجتماعی کشور را شکل دهند. این موفقیت‌ها نه تنها برای خود این دانش‌آموزان بلکه برای جامعه و کشور حائز اهمیت است.

صنعتی با اشاره به ظرفیت‌های بوکان در زمینه‌های مختلف، افزود:بوکان شهری است که در همه‌ی عرصه‌ها، از فرهنگ و هنر و ورزش گرفته تا علم و دانش، افتخارآفرین بوده و خواهد بود. این جوانان ارزشمند، فردا را خواهند ساخت و توسعه‌ی میهن با دست‌های توانای آنان رقم خواهد خورد.



انور ملارحیمی، رئیس اداره آموزش و پرورش بوکان، به گزارشی جامع از تلاش‌ها و اقدامات برای برگزاری دو مرحله کنکور در بوکان پرداخت وگفت: این موفقیت‌هاحاصل اتحاد خانواده‌ها، دانش‌آموزان و معلمان این دیاراست که قطعا به آن افتخار خواهیم کرد.

ماموستا ملا عباس احمدی، امام جمعه بوکان، این موفقیت‌ها را مایه‌ی سربلندی خانواده‌ها و آینده‌ای روشن برای شهر دانست و گفت:شهر بوکان به داشتن جوانانی، چون شما می‌بالد و این دستاورد‌ها به‌عنوان افتخار برای ما محسوب می‌شود.

ماموستا احمدی درادامه به برتری‌های علمی دانش‌آموزان اشاره کرد و اظهار داشت: شما عزیزان نه تنها برای خودتان، بلکه برای شهر و کشورمان افتخار آفرینی کردید. رتبه‌های تک‌رقمی شما نمایانگر زحمات بی‌وقفه‌تان در راه علم و دانش است. خداوند کسانی را که در مسیر علم قدم می‌گذارند، یاری می‌کند و شما نمونه بارزی از این افراد هستید.

درپایان این مراسم که در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد بوکان برگزارشد، با اهدای لوح سپاس وهدایا، از۴۷ نفر ازرتبه‌های برتر کنکورسراسری ۱۴۰۴ تقدیروتجلیل شد.