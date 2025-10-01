پخش زنده
رامین ناصرنصیر، بازیگر و مترجم، در سیوسومین دوره هفته کتاب تأکید کرد که برای تأثیرگذاری هفته کتاب، باید کتابخوانی به بخشی جداییناپذیر از زندگی مردم تبدیل شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، رامین ناصرنصیر، بازیگر و مترجم، در گفتوگو با ستاد خبری سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: «اگر بخواهیم هفته کتاب تأثیرگذار باشد، باید آن را به شکلی ملموستر، عینیتر و همهگیرتر برگزار کنیم. هدف اصلی باید گسترش کتابخوانی باشد، نه تبلیغ برای نوع خاصی از کتابها یا طرز فکر و ایدئولوژی خاص. کتابخوانی باید در بطن زندگی مردم باشد.»
بازیگر فیلم سینمایی «پروین» با اشاره به اهمیت فراگیر شدن فرهنگ مطالعه افزود: «تأکید بر موارد خاص ممکن است برای برخی افراد جذاب نباشد و باعث فاصله گرفتن آنها از کتاب شود. متأسفانه برخی افراد حتی یک کتاب غیر درسی هم نخواندهاند. این مسئله در دنیای امروز فاجعهبار است و میتوان آن را نوعی بیسوادی مطلق دانست. بیسوادی امروز فقط ناتوانی در خواندن و نوشتن نیست، بلکه ناتوانی در ارتباط با کتاب و افکار نو است.»
ناصرنصیر با تأکید بر نقش آموزش در کودکی گفت: «باید در وهله اول سراغ بچهها در مدرسهها رفت و آنها را با وجه لذتبخش کتابخوانی آشنا کرد. اگر کودکان از خواندن کتاب لذت ببرند، خودشان پیگیر خواهند شد و نیازی به متقاعد کردنشان نیست. این عادت میتواند تا پایان عمر دوام داشته باشد.»
مترجم کتاب «با تو نان و پیاز؛ ضربالمثلهای مکزیکی» با اشاره به فرهنگ مطالعه در دیگر کشورها ادامه داد: «در جاهای مختلف دنیا مطالعه بخش ثابت و جداییناپذیر از برنامه روزانه زندگی مردم است. مثلاً در کشورهای دیگر در فضاهایی، چون مترو کتابخوانی رایج است و بارها دیده شده که حتی یک زوج با هم به مطالعه مشغولند. ترویج این تصاویر میتواند تلنگری برای توجه بیشتر ما به فرهنگ مطالعه باشد.»
ناصرنصیر در پایان بر لزوم برنامهریزی بلندمدت تأکید کرد و گفت: «برای ترویج کتابخوانی باید برنامهای بلندمدت داشت و ضمن تبلیغات و روشنگری درباره اهمیت کتاب، سرمایهگذاری اصلی را روی نسل خردسال انجام داد تا آیندهای روشنتر رقم بخورد.»