استاندار آذربایجانغربی گفت: دومین سفر وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به استان در چند ماه اخیر، بیانگر نگاه ویژه دولت به توسعه زیرساختهای گردشگری آذربایجانغربی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رضا رحمانی در پایان سفر یکروزه وزیر میراثفرهنگی به استان با بیان اینکه آذربایجانغربی با برخورداری از ظرفیتهای ارزشمند در حوزه میراثفرهنگی و گردشگری همواره مورد توجه بوده، افزود: در این سفر سیاستها و حمایتهای دولت از فعالان این حوزه تشریح شد که میتواند منشأ تحرکات و اقدامات جدید در توسعه گردشگری استان باشد.
وی همچنین با اشاره به بازدید وزیر میراثفرهنگی از مسجد جامع ارومیه، خاطرنشان کرد: این مسجد تاریخی با مشکلاتی در مسیر ثبت جهانی مواجه بوده که امیدواریم بخش عمده این موانع با همکاری وزارتخانه برطرف شود و اقدامات موثری در استان برای تسهیل ثبت جهانی این بنای بینظیر آغاز شده است.
استاندار آذربایجانغربی به ظرفیتهای متعدد استان نیز اشاره کرده و افزود: دو ظرفیت ویژه و زودبازده آذربایجانغربی، مرز و گردشگری است که باید بیش از گذشته فعال شوند.
رحمانی همچنین اظهار داشت: تقویت حوزه گردشگری میتواند علاوه بر رونق اقتصادی، زمینه ارتقای فرهنگی و افزایش تعاملات با کشورهای همسایه را فراهم سازد.
وی در پایان با اشاره به رویکرد حمایتی دولت از حوزه گردشگری، افزود: با تفویض اختیارات وزیر میراثفرهنگی به استان در برخی حوزههای مرتبط، بخش قابل توجهی از ظرفیتهای گردشگری و میراثفرهنگی آذربایجانغربی فعالتر خواهد شد و این امر میتواند تحول بزرگی در مسیر توسعه استان ایجاد کند.