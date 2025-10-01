پخش زنده
امروز: -
در بیست و نهمین آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، از ۴۲ واحد برتر و نمونه صنعتی و معدنی استان یزد تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، بیست و نهمین آیین روز ملی صنعت و معدن با حضور مسئولان ،صاحبان صنایع و معادن استان یزد در محل کارخانه قدیمی سعادت برگزار شد. در این مراسم ضمن تقدیر از تلاشهای تمامی بخشهای حوزه تولید استان یزد، از ۴۲ واحد برتر و نمونه استان یزد تجلیل شد.
مدیرکل صنعت، معدن وتجارت استان یزد در این مراسم با اشاره به فعالیت ۳ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی، از صدور بیش از ۵ هزار مجوز تاسیس صنعتی در استان یزد خبر داد.
محمدکاظم صادقیان افزود: از این میان، هزار مجوز با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد پیگیری و اقدامات لازم برای بهرهبرداری در حال انجام است.
مدیرکل صنعت، معدن وتجارت استان یزد با تاکید بر ضرورت همکاری بانکها و سایر واحدهای اقتصادی استان یزد برای تسریع در بهرهبرداری از این واحدها، اظهار داشت:راهاندازی این مجموعهها میتواند سهم اشتغال در بخش صنعت استان یزد را تا ۴۰ درصد افزایش داده و به حدود ۱۲۰ هزار نفر برسد.
محمدکاظم صادقیان استان یزد را بهعنوان «استان معدنخیز» توصیف کرد و گفت: هماکنون ذخایر قطعی معدنی استان یزد، بین ۲٫۵ تا ۳ میلیارد تن برآورد میشود و ذخایر احتمالی معدنی استان چندین برابر این مقدار است.
مدیر کل صمت استان یزد با اشاره به حفظ سطح اشتغال در استان یزد و عبور از خاموشیها و مشکلات پیش رو، نتیجه این دستاورد را حاصل همکاری مؤثر دولت و بخش خصوصی دانست و افزود: با وجود تحریمها، تراز تجاری استان یزد در سال جاری بیش از ۶۰ میلیون دلار مثبت بوده و امید میرود این رقم تا پایان سال جاری به دو برابر برسد.
استاندار یزد نیز در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن و تجلیل از واحدهای نمونه صنعتی و معدنی استان یزد افزود: حمایت از صنعتگران در اولویت برنامههای مدیریتی قرار دارد.
محمدرضا بابایی اظهار کرد: یزد استانی اقتصادی است و تمام تلاش ما معطوف به توسعه پایدار اقتصادی و رفع موانع تولید و اشتغال است.
استاندار یزد افزود: با وجود چالشهای متعدد از جمله محدودیت در تامین منابع مالی و تسهیلات بانکی، یزد توانسته با سهم کمتر از ۲ درصد جمعیت، بیش از دو درصد سهم اقتصادی کشور را به خود اختصاص دهد که این دستاورد نتیجه تلاشهای بیوقفه صنعتگران و کارآفرینان است.
وی با اشاره به اهمیت تسهیل فرآیندها و رفع مشکلات اداری، گفت: دستگاههای اجرایی استان یزد باید همکاری کامل با فعالان اقتصادی داشته باشند و در صورت مشاهده هر گونه قصور، مسئولان مربوط پاسخگو خواهند بود.
استاندار یزد همچنین از برنامههای پیگیری برای بهبود شرایط تامین مالی واحدهای تولیدی خبر داد و اظهار داشت: ایجاد اشتغال پایدار و تقویت زیرساختهای صنعتی از اولویتهای اصلی ماست.
وی با تاکید بر لزوم همدلی و تعامل میان مدیران و صنعتگران، گفت: موفقیت صنعتگران، موفقیت استان و کشور است و ما تمام توان خود را برای حمایت از این بخش به کار خواهیم بست.
مشاور عالی خانه صنعت و معدن ایران هم استان یزد را «یک برند ملی» توصیف کرد و گفت: یزد و مردم یزد نماد پشتکار، همت و تلاشاند و محصولات تولیدی این استان همواره توانستهاند اعتماد مشتریان را جلب کنند.
حسن حسینی بر حمایت دولت از بخش خصوصی تاکیدکرد و گفت: تفویض اختیار بیشتر به استانداران داده شود.