در جهت ارتقاء ایمنی جاده‌ها و افزایش سطح خدمت‌رسانی به شهروندان، عملیات تعمیر و بهینه‌سازی روشنایی محور شهید کلانتری تا ارومیه به طول ۱۵ کیلومتر، توسط اکیپ‌های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛با توجه به اهمیت جاده شهید کلانتری به عنوان یکی از محور‌های پرتردد استان، بهینه‌سازی روشنایی این مسیر با هدف رفاه حال مردم و افزایش ایمنی مسیر؛ با تاکید مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در اولویت کاری شرکت قرار گرفت. طاهر کیامهر با همراهی جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت ضمن بازدید از روند اجرای این طرح، وضعیت بیش از ۳۲۰ پایه روشنایی مورد نیاز در این مسیر را مورد بررسی قرار داد.

گفتنی است، بازسازی پایه‌های آسیب دیده، اصلاح شبکه تغذیه برق و تجهیز بخشی از مسیر به سیستم‌های کنترلی به روز و تجهیزات روشنایی کم‌مصرف بخشی از اقدامات انجام شده در جهت این عملیات می‌باشد که به همت همکاران و اکیپ‌های اجرایی شرکت توزیع نیروی برق استان صورت گرفته است.