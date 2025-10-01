پخش زنده
فیلم های «داستان استریت» و «همه را بکش ۱»، از شبکه نمایش پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه نمایش به مناسبت روز سالمند، فیلم «داستان استیریت»، را پخش می کند، اثری انسانی و دلنشین که روایتگر سفر آرام یک سالمند با تراکتور برای دیدار با برادرش است.
این فیلم به کارگردانی دیوید لینچ، امروز ساعت ۱۷، پخش و روز بعد ساعتهای ۳ و ۹، بازپخش می شود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: آلوین ری استریت، پیرمرد هفتاد و سه سالهای اهل لورنز ایالت آیوا، وقتی میفهمد برادرش در بستر مرگ است، میخواهد برای آخرین بار او را ببیند. اما چشم هایش ضعیفتر از آن است که بتواند رانندگی کند. سرانجام با یک ماشین چمن زنی سفر خود را آغاز میکند…
از بازیگرانی که در این فیلم بیوگرافی و درام به ایفای نقش پرداختهاند میتوان سیسی اسپیسک، ریچارد فارنزورث و هری دین استنتون را نام برد.
فیلم سینمایی «همه را بکش ۱»، در گونه اکشن و جنایی محصول آمریکا در سال ۲۰۱۷ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.
در این فیلم خواهیم دید: قاتلین و جانیان خطرناک سرتاسر دنیا در یک سوله کاملا حفاظت شده زندانی شدهاند که اتاق کشتار نام دارد. برای خارج شدن از این زندان، تک تک آنها میبایست با نینجاهای ماسک دار مبارزه کنند.
در بسیاری از فیلمهای سینمایی جهان که در گونه اکشن ساخته میشود، شخصیت اصلی که قبلا در یک شغل خطرناک به کار مشغول بوده، اکنون تصمیم گرفته از آن کار دور بماند و یک زندگی معمولی و آرام را در پیش بگیرد. غافل از اینکه چنین کارهایی بازنشستگی ندارند و سایهی شوم آن کار میتواند تا پایان عمر بر سر شخص، برقرار بماند. بنابراین، ردپاها و آثار آن گذشته شوم دوباره به سراغ شخصیت اصلی میآید و او همچنان باید با چنگ و دندان برای نجات جان خود مبارزه کند. در فیلم «همه را بکش ۱»، شخصیت اصلی باید چنین مباررهای را در برابر کسانی انجام دهد که شاید در روزگاران گذشته همدست خودش در چنان کارهای خطیری بودند و اکنون رویاروی و دشمن اش محسوب میشوند، چون او کار ناممکن را ممکن کرده و خواسته بازنشسته شود. بازی ژان کلود ون دم، هنرپیشه کهنه کار و محبوب سینمای اکشن رزمی، از نکات قابل توجه این فیلم است.