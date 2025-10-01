پخش زنده
امروز: -
با توجه به فرا رسیدن زمان آماده سازی اراضی مورد کشت محصولات دیم و پاییزه، هواشناسی کشاورزی استان همدان توصیههایی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این موارد درخواستی به شرح ذیل است.
۱-به تمامی زارعین توصیه میشود هرچه سریع تر نسبت به آماده سازی زمین، خرید بذر گواهی شده و بیمه محصولات اقدام کنند.
۲-آماده سازی زمین و کشت سیر قرمز و سپس سیر سفید با رعایت تنظیم عمق کاشت مناسب و انجام حداقل ۲ بار آبیاری پاییزه تا اواخر مهرماه. جهت جلوگیری از یخ زدگی زمستانه.
۳-تسریع در برداشت محصولات رسیده (گردو، انگور و ...)، جهت جلوگیری از بروز خسارت به میوههای رسیده.
۴-لزوم رعایت بهداشت باغها و جمع آوری بقایای محصولات آفت زده و انتقال آنها به خارج از محیط باغ.
۵-حذف پاجوش و تنه جوش باغات میوه و انجام به موقع آبیاری در باغات جوان به منظور کاهش اثرات تنش کم آبی.
۶-مدیریت و تنظیم دور آبیاری مزارع و باغات با توجه به نوسانات دما و نیاز آبی گیاهان و کمبود منابع آب موجود.
۷-سرویس و راه اندازی سیستمهای گرمایشی نظیر بخاریها و کنترل دما، رطوبت و تهویه درگلخانهها، سالنهای پرورش قارچ و انبارها با توجه به سردی و خنکی ساعات اولیه صبح.