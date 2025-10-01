کمک خیران موسسه مهر گیتی به هنرستان شهید باکری غلامان

با کمک خیران موسسه مهر گیتی، خرید تجهیزات، ماشین آلات و ادوات کشاورزی با هزینه یک میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان برای دانش آموزان هنرستان شهید باکری غلامان، انجام شد.