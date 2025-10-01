کمک خیران موسسه مهر گیتی به هنرستان شهید باکری غلامان
با کمک خیران موسسه مهر گیتی، خرید تجهیزات، ماشین آلات و ادوات کشاورزی با هزینه یک میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان برای دانش آموزان هنرستان شهید باکری غلامان، انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
؛ مراسم بهرهبرداری از تجهیزات اهدایی موسسه خیریه مهر گیتی به هنرستان شهید باکری شهر غلامان، با حضور مدیرعامل موسسه مردمی مهر گیتی، جمعی از خیرین، مدیر آموزش و پرورش شهرستان و جمعی از مدیران و مسئولان محلی برگزار شد.
در این آئین، تجهیزات تخصصی کارگاهی که با هدف ارتقای سطح کیفی آموزشهای فنی و حرفهای تهیه شدهاند در اختیار هنرستان قرار گرفت.
مدیرعامل موسسه مهر گیتی در سخنانی ضمن تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای فنی وحرفهای، ابراز امیدواری کرد که این اقدام بتواند زمینهساز شکوفایی استعدادهای دانشآموزان و افزایش انگیزه تحصیلی آنان باشد.