بازرس سازمان امور استخدامی کشور با بیان اینکه هیچ اغماضی در برخورد با مدیران و کارمندانی که پاسخگو نبوده یا کم‌کاری کرده‌اند وجود ندارد گفت: تاکنون ۵ مدیر برکنار، ۷۰ مورد تذکر و حدود ۶۰ مورد تشویق برای عملکرد مطلوب صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ،علیرضا علیزاده از راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری برای رسیدگی فوری به شکایات مردم از نظام اداری کشور خبر داد و گفت: مطالبات مردمی در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ داده می‌شود. در این سامانه موضوع مطروحه از جانب مخاطب بدون ثبت اسم و مشخصات به مدیر واحد بازرسی وزارتخانه ارجاع می‌شود.

وی از آغاز به کار سامانه «فوریت‌های اداری» با هدف افزایش رضایت مردم از نظام اداری خبر داد و تأکید کرد که این سامانه پیرو تأکیدات مقام معظم رهبری و با رویکرد دولت چهاردهم مبنی بر ارتقاء کیفیت خدمات اداری و پاسخگویی هرچه بهتر به شهروندان، راه‌اندازی شده است.

وی در توضیح روند راه‌اندازی و عملکرد این سامانه گفت: سامانه فوریت‌های اداری به‌صورت ویژه با پیگیری شخص رئیس‌جمهور و رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، راه‌اندازی شده است. این سامانه بدون هیچ‌گونه اغماض، شکایات مردم را در خصوص کیفیت و نحوه ارائه خدمات اداری در قالب شاخص‌های مشخصی تحت عنوان شاخص‌های فواد (فوریت‌های اداری) دریافت و پیگیری می‌کند.

ثبت شکایت از طریق تماس با شماره ۱۲۸

علیزاده افزود: شهروندان می‌توانند از طریق تماس با شماره ۱۲۸، شکایات خود را در هفت شاخص اصلی ثبت کنند. به محض ثبت شکایت، اطلاعات به‌صورت لحظه‌ای و محرمانه به بازرسی وزارتخانه مربوطه، دفتر یا مرکز بازرسی دستگاه‌های اجرایی منتقل می‌شود، بدون اینکه نام یا مشخصات شهروند فاش شود.

وی گفت: در این میان گزارش بازرسی‌ها و خروجی عملکرد دستگاه‌ها بر اساس دیتا‌های ثبت شده در سامانه از قبیل سرعت رسیدگی کیفیت رسیدگی و پاسخ‌ها و تعداد شکایات و به صورت ماهانه در جلسات هیئت محترم دولت ارائه می‌شود. همچنین کارنامه هر دستگاه نیز به طور اختصاصی برای وزرا و مدیران واحد بازرسی هر دستگاه ارسال می‌شود.

بازرس سازمان امور استخدامی کشور اضافه کرد: از شانزدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۴، سامانه در استان قزوین آغاز به کار کرد. سپس از بیست‌وهفتم تیرماه در استان البرز و از یکم مهرماه نیز در استان تهران برای تمام دستگاه‌های اجرایی این استان‌ها و نیز ستاد اصلی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های وابسته فعال شده است. برنامه‌ریزی شده تا به‌تدریج این سامانه در تمامی استان‌های کشور راه‌اندازی شود.

علیزاده به آمار تماس‌های دریافتی و میزان رسیدگی اشاره کرد: تاکنون بیش از ۱۰ هزار تماس با مرکز تماس ۱۲۸ سامانه فواد ثبت شده که حدود ۱۰ درصد آنها مطابق با شاخص‌های تعیین‌شده بوده و وارد فرآیند پیگیری شده‌اند یا در حال پیگیری هستند.

وی همچنین درباره نحوه نظارت و برخورد با متخلفان گفت: نظارت عالی از سوی مرکز بازرسی سازمان اداری و استخدامی کشور انجام می‌شود. همچنین دفاتر بازرسی در استانداری‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، به‌ویژه در سه استان فعال قزوین، البرز و تهران، همکاری مستمر دارند.

علیزاده با بیان اینکه هیچ اغماضی در برخورد با مدیران و کارمندانی که پاسخگو نبوده یا کم‌کاری کرده‌اند وجود ندارد اظهار کرد: تاکنون ۵ مدیر برکنار، ۷۰ مورد تذکر و حدود ۶۰ مورد تشویق برای عملکرد مطلوب صادر شده است.

به گفته وی هدف فواد اجرای شاخص‌های هفت گانه و افزایش کیفیت ارائه خدمات و بهبود مستمر در دستگاه‌های اجرایی است از این تاکید می‌شود که مدیران پاسخگویی و ارائه خدمات با کیفیت را در اولویت کاری خود قرار دهند.

وی به ابزار‌های نوین نظارتی اشاره کرد و گفت: از طریق نقشه حرارتی که در اختیار داریم، شکایات و نقاط پر تکرار در حوزه مشکلات اداری رصد می‌شوند. بازرسی‌های سرزده و نامحسوس نیز در دستور کار قرار دارد.

علیزاده با بیان اینکه مکاتبات متعددی برای برخورد موثر با چند تن از مدیران استانی صادر شده است، اضافه کرد: تذکر کتبی به برای سه تن از مدیران کل استان البرز به وزارتخانه مربوطه ارسال شده است.