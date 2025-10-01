پخش زنده
سرپرست بهزیستی مازندران اعلام کرد بیش از ۱۳۰۰ نفر از این قشر در مراکز ویژه توانبخشی و حمایتی خدمات دریافت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران اعلام کرد: بیش از ۱۳۰۰ سالمند مازندرانی از خدمات ویژه مراکز توانبخشی این نهاد بهرهمند هستند.
رقیه رحمانی با اشاره به اینکه جمعیت سالمندان استان ۵۳۸ هزار و ۹۹۳ نفر است که معادل ۱۵.۹ درصد از جمعیت کل استان را تشکیل میدهد، گفت: مازندران پس از گیلان دومین استان سالمند کشور به شمار میرود.
وی افزود: در حال حاضر ۱۴ هزار و ۵۴ سالمند تحت پوشش بهزیستی مازندران قرار دارند که از این میان، یک هزار و ۳۳۹ نفر از خدمات ویژه مراکز توانبخشی استفاده میکنند. این خدمات از طریق ۵ مرکز شبانهروزی توانبخشی-مراقبتی، ۱۴ مرکز روزانه آموزشی-توانبخشی و ۷ مرکز مراقبت در منزل ارائه میشود.
رحمانی با تأکید بر اینکه اولویت اصلی بهزیستی نگهداری سالمند در بستر خانواده است، گفت: سالمندان باید در کانون گرم خانواده زندگی کنند، اما برای افراد فاقد خانواده مؤثر، مراکز شبانهروزی و خانههای حمایتی بهزیستی نقش پناهگاهی امن را بر عهده دارند.
وی درباره خانههای حمایتی توضیح داد: این مراکز با ظرفیت حداکثر ۱۰ نفر، خدماتی چون اسکان، تغذیه، شستوشوی لباس، نظافت و نگهداری را ارائه میدهند و محیط آنها به گونهای طراحی شده که فضایی خانوادگی و زمینهساز تعامل اجتماعی برای سالمندان باشد.
سرپرست بهزیستی مازندران مناسبسازی محیط شهری برای تردد سالمندان را یک ضرورت دانست و افزود: احترام به سالمندان در گام نخست مستلزم ایجاد شرایط مناسب زندگی برای آنان است که تحقق این امر نیازمند هماهنگی همه دستگاههاست.
براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، افراد بالای ۶۰ سال سالمند محسوب میشوند که در سه گروه «۶۰ تا ۷۰ سال، ۷۱ تا ۸۰ سال و ۸۱ سال به بالا» تقسیمبندی میشوند. همچنین شعار روز جهانی سالمندان در سال ۲۰۲۵ «سالمندان پیشگام در اقدام محلی و جهانی؛ آرزوها، رفاه و حقوق ما» و شعار ملی «حفظ کرامت، ارتقا سلامت و کیفیت زندگی سالمندان با گامهای محلهمحور» تعیین شده است.