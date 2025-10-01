استاندار همدان در بازدید از دانشگاه بین‌المللی دی‌هشت، این مجموعه را ظرفیتی بی‌نظیر برای جذب دانشجویان خارجی، به‌ویژه از کشور‌های عضو گروه D-۸ دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملأ نوری شمسی با اشاره به سابقه تاریخی و علمی همدان بر نقش این استان در تبدیل شدن به قطب علمی منطقه تأکید کرد و گفت: دانشگاه دی‌هشت می‌تواند محور تحول علمی و بین‌المللی‌سازی آموزش عالی در کشور باشد.

او افزود: در حال حاضر، دانشجویان خارجی در رشته‌هایی همچون بیوتکنولوژی، کشاورزی و علوم کامپیوتر در این دانشگاه مشغول به تحصیل‌ هستند.

استاندار همدان همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست با کشور‌های D-۸ و ایجاد دفتر وزارت امور خارجه در همدان خبر داد.