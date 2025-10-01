به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی بیرانوند اظهار کرد: در راستای حفظ حقوق عامه و با هدف تسهیل خدمات درمانی تخصصی در حوزه چشم‌پزشکی، تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان هلال احمر خوزستان و دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان منعقدخواهدشد که بر اساس آن، بیمارستان تخصصی چشم‌پزشکی در محل سابق بیمارستان طالقانی اهواز راه‌اندازی خواهد شد.

وی با اشاره به کمبود خدمات دولتی در حوزه چشم‌پزشکی در استان خوزستان، افزود: در حال حاضر، مرکز چشم‌پزشکی دولتی تخصصی در استان وجود ندارد و خدمات این حوزه عمدتاً در بیمارستان امام خمینی (ره) ارائه می‌شود؛ که با توجه به کمبود فضای فیزیکی در بیمارستان امام خمینی و حجم بالای مراجعات، این شرایط موجب نارضایتی مردم و کاهش کیفیت خدمات شده است.

بیرانوند با تاکید بر لزوم رفع این کمبود بیان داشت: پس از پیگیری‌ها و نظارت‌های دادستانی مرکز استان و با همراهی سازمان هلال احمر خوزستان و دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستان تخصصی چشم‌پزشکی استان در محل سابق بیمارستان طالقانی اهواز راه‌اندازی شود. این اقدام گامی مهم در جهت بهبود دسترسی مردم به خدمات درمانی چشم‌پزشکی و کاهش مشکلات پیشین است.

معاون دادستان خوزستان همچنین در خصوص جزئیات این تفاهم‌نامه گفت: با توجه به ظرفیت علمی و اجرایی دانشگاه علوم پزشکی و امکانات سازمان هلال احمر، این دو مجموعه به صورت مشترک، مسئول تجهیز و راه‌اندازی بیمارستان طالقانی برای ارائه خدمات تخصصی چشم‌پزشکی خواهند بود.

وی با اشاره به نارضایتی عمومی مردم به دلیل کمبود خدمات دولتی در حوزه چشم‌پزشکی تصریح کرد: دادستانی مرکز استان با حساسیت ویژه‌ای در این موضوع ورود کرده است، چرا که رفع مشکلات مردم در حوزه سلامت، از اولویت‌های مهم ماست. این بیمارستان می‌تواند به نیاز‌های مردم پاسخ دهد و دسترسی آسان‌تر به خدمات درمانی چشم‌پزشکی را فراهم کند.

بیرانوند در ادامه با قدردانی از همکاری سازمان هلال احمر خوزستان و دانشگاه علوم پزشکی، اظهار امیدواری کرد که با افتتاح این بیمارستان، قدم بزرگی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم استان برداشته شود.