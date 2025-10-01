نخستین رویداد ملی سرمایه‌گذاری صنایع خلاق با عنوان «توران خلاق» به میزبانی پارک علم و فناوری استان سمنان در شاهرود برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محسن نظری رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان هدف از برگزاری این رویداد را پیوند سرمایه‌گذاران و صاحبان طرح‌های نوآورانه عنوان کرد و گفت: ۴۰ سرمایه‌گذار و متخصص حوزه صنایع خلاق از سراسر کشور با تیم‌های نوآور ارتباط برقرار کردند.

نظری افزود: از ۵۷ طرح و شرکت نوآور پس از غربالگری ۱۰ تیم برتر در حضور سرمایه‌گذاران، طرح‌های خود را به منظور جذب سرمایه و تأمین مالی برای آن‌ها ارائه کردند.

به گفته نظری هدف اصلی این رویداد صرفاً جذب سرمایه نبود بلکه ایجاد شبکه ارتباطی میان سرمایه‌گذاران و صاحبان طرح‌ها، تبادل تجربه و توسعه زیست‌بوم نوآوری نیز از اهداف کلیدی آن به شمار می رفت

نماد یوزپلنگ ایرانی به عنوان برند توران خلاق انتخاب شده تا منطقه توران به عنوان قطب صنایع خلاق کشور شناخته شود و این رویداد در سال‌های آینده نیز استمرار یابد.