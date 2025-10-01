پخش زنده
امروز: -
یک روز پس از ارائه طرح صلح از سوی دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه نشانههای اختلاف بر سر محتوای آن آشکار شده و پاکستان پذیرش این طرح را مشروط به خواسته کشور های اسلامی دانست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، «اسحاق دار» وزیر امور خارجه و معاون نخستوزیر پاکستان در یک نشست خبری تاکید کرد: اگر اصلاحات مشترک هشت کشور اسلامی در متن طرح اعلامی آمریکا برای صلح غزه گنجانده نشود، اسلامآباد آن را نخواهد پذیرفت.
وی گفت: «این سند از سوی آمریکا منتشر شده و سیاستگذاران ما آن را طرح خود نمیدانند، ما نکات مهمی داریم که باید اضافه شود در غیر این صورت این نسخه برای ما قابل قبول نیست.»
این موضعگیری در حالی صورت گرفت که پیشتر ترامپ ادعا کرده بود نخستوزیر پاکستان و فرمانده ارتش این کشور بهطور کامل از این طرح حمایت میکنند.
اسحاق دار تاکید کرد: آنچه ترامپ اعلام کرده نظر خود اوست، نه ما؛ پاکستان بر اعلامیه مشترک هشت کشور اسلامی پایبند است و اگر تفاوتی به وجود بیاید ما مسیر همان بیانیه را دنبال میکنیم.
وزیر امور خارجه پاکستان همچنین توضیح داد، در این طرح پیشنهاد تشکیل یک دولت تکنوکرات فلسطینی تحت نظارت یک نهاد بینالمللی پیشبینی شده که بیشتر اعضای آن فلسطینی خواهند بود.
وی گفت: در غزه نیروهای امنیتی فلسطینی مستقر خواهند شد و یک نیروی کمکی نیز ایجاد میشود.
به گفته وزیر امور خارجه پاکستان، اندونزی پیشنهاد اعزام ۲۰ هزار سرباز داده است و پاکستان هم درباره مشارکت در این نیروی ویژه تصمیمگیری خواهد کرد.
اسحاق دار افزود: این نیرو صرفاً برای غزه تشکیل میشود و استقرار آن در شورای امنیت سازمان ملل ثبت خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: هدف از مذاکرات اخیر توقف جنگ، ارسال بیوقفه کمکهای بشردوستانه، جلوگیری از آوارگی اجباری فلسطینیان، بازگشت بیخانمانها، بازسازی غزه و ممانعت از تلاشهای اسرائیل برای الحاق کرانه باختری بوده است.
همزمان منابع خبری گزارش دادند، نسخه فعلی این طرح با دخالت مستقیم بنیامین نتانیاهو تغییر یافته است؛ بر اساس اصلاحاتی که او پس از دیدار 6 ساعته با جرد کوشنر داماد ترامپ به متن افزود: خروج نیروهای اسرائیلی مشروط به خلع سلاح حماس و با حق وتوی تلآویو خواهد بود، حتی پس از طی شدن همه مراحل، نیروهای اسرائیلی تا زمانی که غزه از نظر آنان «عاری از خطر بازگشت تروریسم» تلقی نشود در یک منطقه باقی خواهند ماند.