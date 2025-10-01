پخش زنده
امروز: -
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: از ماه آینده، بیمه مرکزی برای شرکتهای متصلنشده به سامانه املاک و اسکان کد یکتا صادر نمیکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان؛ رئیسکل بیمه مرکزی اعلام کرد: از ابتدای آبانماه هیچ کد یکتایی برای شرکتهای بیمهای که به سامانه املاک و اسکان متصل نباشند صادر نخواهد شد.
این مقام مسئول پیشتر نیز چندین بار وعده اتصال بیمهها به سامانه املاک و اسکان را داده بود، اما تاکنون این موضوع عملی نشده است.
او تأکید کرد اینبار اجرای الزام از اول آبان به طور قطعی پیگیری خواهد شد.