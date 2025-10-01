مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: تاکنون ۱۲ هزار و ۳۱۰ واحد مسکونی از طرح‌های نهضت ملی مسکن در سطح استان از بخش‌های مسکن حمایتی شهری، روستایی، خودمالکی، بازآفرینی شهری و جوانی جمعیت تحویل متقاضیان شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛پیمان آرامون در جلسه شورای تامین مسکن که با حضور غزال راهب معاون وزیر و رییس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی و جمعی از مسوولان استانی برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر در بخش اجرای عملیات اجرایی ۱۷ هزار و ۶۳۱ واحد در بخش مسکن حمایت شهری، ۱۹ هزار و ۸۶۸ واحد مسکن روستایی، ۴ هزار و ۶۱۸ واحد خودمالکی و ۱۷ هزار و ۸۹۱ واحد بازآفرینی شهری در دست اجرا هستند.



وی ادامه داد: در بخش تامین اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در آذربایجان غربی یک هزار و ۹۸۶ هکتار زمین شهری و یک هزار و ۸۶۲ هکتار زمین روستایی تامین شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به آماده سازی و تهیه طرح تفکیکی اراضی تامین شده برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: عملیات اجرایی ۴۰۰ هکتار به اتمام رسیده و روند اجرایی بیش از ۶۳۵ هکتار نیز در دست اجراست.

آرامون بیان کرد: در بخش مسکن مهر نیز در سطح استان ۶۳۶ واحد از سال‌های گذشته باقی مانده بود که طی امسال ۲۴۲ واحد مسکن مهر تحویل متقاضیان شده است.

وی اضافه کرد: تامین زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن با جدیت دنبال می‌شود و دستگاه‌های اجرایی خدمات رسان باید در این امر اهتمام و همکاری ویژه داشته باشند تا مشکلی در روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن وجود نداشته باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: طی یک سال گذشته یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه زیرساخت‌های لازم تخصیص یافته تا روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن بدون وقفه اجرایی گردد.

آرامون بیان کرد: همکاری متقاضیان نهضت ملی مسکن شرط لازم برای اجرای به موقع طرح بوده و مقرر شده که متقاضیان غیرفعال شناسایی شوند و ظرف مدت یک ماه همکاری لازم را داشته و نسبت به تکمیل آورده شخصی اقدام کنند.

وی تاکید کرد: متقاضیان نهضت ملی مسکن در صورت عدم تکمیل آورده از سامانه حذف و فرد واجد شرایط جایگزین وی می‌شود.

مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبارات استانی جذب شده است، بیان کرد: از این میزان ۵ هزار میلیارد ریال از طریق مولدسازی تامین و تزریق طرح‌های راه و شهرسازی شده است.



آرامون در ادامه با اشاره به وضعیت دستگاه‌های شتابنگار در سطح استان بیان کرد: طی روز‌های گذشته ۴ دستگاه شتابنگار نسل چهار در شهر‌های مختلف استان نصب و راه اندازی شده که با این آمار در حال حاضر ۵۹ دستگاه شتابنگار نسل چهارم در شهرستان‌های این استان به بهره‌برداری رسیده و فعال هستند.

گفتنی است این جلسه با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی، شارلی انویه تکیه نماینده آشوریان و کلدانیان و عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران و مسوولان دستگاه‌های اجرایی آذربایجان‌غربی برگزار و روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن بررسی و ارزیابی شد.