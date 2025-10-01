به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حامد جعفری در ابتدای این نشست بیان کرد: امسال جشنواره علاوه بر اصفهان در ۱۹ استان دیگر نیز به نمایش درمی‌آید. جمعه این جشنواره افتتاح و چهارشنبه اختتامیه این رویداد برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: ۳۹۳ اثر متقاضی حضور در جشنواره بودند که حدود ۸ فیلم بلند داستانی در بخش مسابقه، ۱۹ فیلم کوتاه در بخش مسابقه و ۱۱ انیمیشن در بخش انیمیشن جشنواره حضور دارند. ۱۸۳ اثر در بخش بین‌الملل مورد بازبینی قرار گرفت و ۹ فیلم بلند داستانی، ۹ فیلم کوتاه و انیمیشن در بخش مسابقه حضور دارند. ما درخواست صدور روادید مهمانان را اعلام کردیم و به امید خدا شنبه میزبان این مهمانان در اصفهان هستیم.

جعفری گفت: بزرگداشت زهره شکوفنده پیشکسوت دوبله، بزرگداشت داریوش فرضیایی (عمو پورنگ) و نکوداشت مهدی مسعودشاهی مدیر فرهنگی فقید در جشنواره برگزار می‌شود. بنای ما این بود که جشنواره امسال به صورت یکپارچه با بخش بین‌المللی برگزار شود اما به دلیل محدودیت‌ها بخش ملی و بین‌المللی مانند سال‌های گذشته جدا هستند.

جعفری درباره برنامه های جنبی جشنواره بیان کرد: حدود ۴۰ تئاتر خیابانی به همت شهرداری اصفهان درباره جشنواره طراحی شده است و با حضور چهره های محبوب کودکان و نوجوانان برنامه‌هایی برگزار می‌شود. چند گردهمایی هم در اصفهان داریم. همچنین نشست های «قرار هفت» در تهران برگزار شدند.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی درباره نکوداشت شهدای کودک و نوجوان جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره توجه ویژه‌ای به خانواده شهدا داشتیم.

وی درباره برگزاری دوساله جشنواره گفت: یک دلیل مهم درباره برگزاری این جشنواره وجود دارد و آن هم این است که ما هرچقدر به سینمای کودک و نوجوان اهمیت دهیم، فیلمسازان را ترغیب می‌کنیم که به مسیر فیلمسازی خودشان ادامه دهند. شرایط جشنواره مطلوب نیست و حدود ۲۵ فیلم بلند به جشنواره ارسال شد و تنها ۸ فیلم انتخاب شدند. این مساله نشان می‌دهد که سطح کیفی و کمی تولیدات زیاد نیست‌. جشنواره کودک تنها میعادگاه فیلمسازان کودک و نوجوان است و برگزاری سالانه این جشنواره حتما کمک کننده است. همچنین در سال‌هایی که جشنواره تعطیل شد اتفاق خوبی در این حوزه رخ نداد و این موضوع نشان می‌دهد که تعطیلی جشنواره منجر به بهبود کیفی و کمی تولیدات کودک نمی‌شود.

